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сегодня, 08:00
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Выходные в Липецке: юбилей духового оркестра, новый загадочный художник

Рассказываем, куда можно сходить и где развлечься в выходные.

16-летняя «звездочка»

Рубрику выходного дня открывает песня в исполнении 16-летней солистки ВИА «Алые паруса- NEXT» студентки 1 курса Липецкого областного колледжа искусств им. К. Игумнова Дарьи Третьяковой.

Талантливая девушка занимается музыкой с 3-х лет и является победительницей многочисленных вокальных конкурсов. Это фрагмент её свежего выступление на сцене ОБКНТ 29 января 2025 года. Снимали Аркадий и Максим Свиридовы.


Похолодание? Неожиданно!

В субботу, 1 февраля, днём в Липецке будет от 2 до 4 градусов тепла, местами пройдёт дождь. А вот в воскресенье столбик термометра опустится немного вниз. Не то, чтобы наступит настоящая зима, но на улице будет от 0 до -2 градусов. И осадки сменятся на мокрый снег.

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Отключение воды

1 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 6; Инженерной, 3; Космонавтов, 2, 8, 10; Спиртзаводской, 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1в, 1г.

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2 февраля с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Буденного, Городовикова, Жактовской, Зоологической, Индустриальной, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Пролетарской, Садовой, Сенной, Смоленской, Солнечной, Сырской, Речной, Рудничной, Рябиновой, Ударников, Ю.Смирнова.

Отключение света

1 февраля с 09:00 до 17:00 останутся без электричества улицы Баумана; Гагарина, 71- 100; Зегеля, 1; Земляничная, 21, 29; Качалова, 2, 4, 5, 6; Курчатова; Мусоргского, 1-8; Надежды, 1-14; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Семенова-Тян-Шанского; переулки Попова, 1, 3, 4/8, 5; Свободный.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Байкальскую. 29; Владивостокскую; Гастелло, 5, 7; Краснодарскую; Майскую, 18, 21; Металлургов, 3, 4, 4б, 6, 8, 22; Морскую, 53; Пришкольную, 1; Уступную, 2, 26; Южную.

Юбилей духового оркестра

Колоритному коллективу исполняется 10 лет и по этому поводу 1 февраля в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдёт юбилейный концерт (6+).

В нём примут участие не только липецкие музыканты во главе с хеждожественных руководителем Заслуженным работником культуры РФ Василием Самариным, но и многочисленные гости из Тулы, Тамбова, Ярославля, Москвы и других городов.

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Прозвучат произведения А.Чайковского, попурри на темы песен Т.Хренникова, джазовые композиции Д.Эллингтона, «Wind Roсk Suite» В. Гноро и многие другие произведения. Вокалом оркестру помогут липецкие «звёзды» Светлана Дедяева, Игорь Пронин, Анастасия Пименова и Артём Тарасов.

«Левша»

А в воскресенье, 2 февраля, в «Унионе» покажут одну из самых ярких постановок Липецкой филармонии – спектакль «Левша» по повести Н. Лескова (12+).

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Музыку исполняет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, главный дирижер — Василий Моисеенко. В ролях — лучшие артисты Липецкой филармонии Сергей Колесник, Артем Тарасов, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Андрей Карпий, Анастасия Пименова, Василина Бережная, Ульяна Уладова, Наталия Тюленева, Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова и актеры театра Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.

Бард с Алтая

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в субботу в 18:01 выступит Александр Звенигородский (12+) - музыкант из самого сердца Алтая, чьи песни звучат так, будто их подсказывает сама природа. Гитара, проникновенные строки и душевная атмосфера — вот что ждёт вас на этом концерте.

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АРТ-мосфера

Не скучно будет в субботу в Центральной городской библиотеке, в которой в 17:00 создадут новую «АРТ-мосферу» (12+).

Музыка, познавательные лекции, искусство на любой вкус и (с 21:00) открытый микрофон, в котором блеснуть талантами может каждый желающий. Ниже расписание мероприятия.

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Открытие выставки

Галерея Назарова (ул. Желябова, 4) 1 февраля в 15:00 не просто представит выставку, а откроет широкой публике имя нового художника – Алексея Каменского. В экспозиции «Просто искусство» собраны работы автора, написанные пастелью и акварелью (6+).

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Автор картин ещё никогда не выставлялся так широко, потому его творчество в жанрах абстракционизма и импрессионизма достойно особого внимания. Выставка продлится до 9 марта.

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) выходные посвятит классике. 1 февраля в 18:00 покажут спектакль «Отцы и дети» по произведению И.С.Тургенева (12+), а 2 февраля – пушкинскую «Пиковую даму», которую в репертуаре театра позиционируют, как мистический анекдот (16+).

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Предприимчивые наследники

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 1 февраля явит публике в 19:00 «Онегина» (12+).

Любителям лёгкого жанра лучше навестить театр 2 февраля в 18:00 на постановке спектакля «Супница или винная карта одного преступления» по пьесе французского драматурга Р.Лямуре (16+).

Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…

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Для юных зрителей 1 февраля театр приготовил «Приключение Тома Сойера» (6+), 2 февраля – «Дюймовочку» (0+). Начало спектаклей в 11:00.

Дорогие липчане! Вроде бы ещё вчера мы праздновали новый год, а уже первый месяц-2025 пролетел со свистом. На дворе теперь февраль со своими особенностями и новостями. Новости даже в выходные дни вы всегда сможете найти на GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Напрасно
12 минут назад
Ну хоть это нас объединяет:нелюбовь к попсе. Убогий жанр.
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создателям Левши
сегодня, 10:20
Вы хоть в интернете посмотрите, как выглядел атаман Платов и Николай 1-й
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Правда
сегодня, 09:12
Хватитшляться по театрам,наводите порядок на садах и огородах.Всё заросло бурьяном.
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Гость
сегодня, 09:08
В культурном пространстве «Библиотека» какая культура, такие и барды
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Напрасно
сегодня, 11:32
Вы так считаете. Очень интересный человек, и песни хорошие.
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Ну
сегодня, 11:41
Вы так считаете. Очень интересный человек, и песни хорошие. Кому-то и песни Монгерштерна это шедевр
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Напрасно
сегодня, 12:32
Кому-то и песни Монгерштерна это шедевр Не надо путать Божий дар с яичницей. Причём тут Моргенштерн? Авторская песня-прежде всего хорошая поэзия, тем и отличается от попсы. Надо уметь отличать одно от другого.
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Ну
сегодня, 13:18
Не надо путать Божий дар с яичницей. Причём тут Моргенштерн? Авторская песня-прежде всего хорошая поэзия, тем и отличается от попсы. Надо уметь отличать одно от другого. Это ваше мнение. А у фанатов Монгерштерна оно противоположное.
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Напрасно
сегодня, 13:47
Это ваше мнение. А у фанатов Монгерштерна оно противоположное. А вы чей поклонник? Не люблю слово фанат. Оно подразумевает некую ограниченность.
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Ну
сегодня, 13:57
А вы чей поклонник? Не люблю слово фанат. Оно подразумевает некую ограниченность. Мне нравится хард-рок.
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