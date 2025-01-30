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2243
сегодня, 13:28
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На стаю собак в районе Центрального рынка жаловались и раньше

6 февраля в этом районе города пройдет очередное рейдовое мероприятие по бродячим животным.

Вечером 30 января стало известно, что СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о нападении 29 января у церкви на улице Папина на 60-летнюю женщину бродячей собаки.

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Сразу после этого в редакцию GOROD48 поступило ещё одно обращение — от жильца дома №7/4 по улице Филипченко Валерия П. Мужчина уверяет, что стая собак регулярно курсирует от его дома через Каменный лог и кольцо на улице Папина к Центральному рынку, и именно они и покусали женщину. Мужчина говорит, что на тех же собак он жаловался 14 декабря и даже получил 26 декабря ответ. Ему сообщили, что службой отлова пойманы две собаки, а в случае необходимости повторного отлова необходимо обратиться в ЕДС.

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— Я считаю, что собак с пятачка у Центрального рынка нужно убирать. Они регулярно бегают к нам на Филипченко через Каменный лог и обратно, облаивают людей у подъездов. Свор собак в гостонаселённых районах города быть не должно. Сам я несколько лет назад сталкивался с неприятной ситуацией — мы гуляли с сыном вдоль Каменного лога и на нас напали собаки. Просто окружили и не давали прохода. К счастью, всё закончилось благополучно, ничего страшного не произошло, но после этого ребёнок плохо спал несколько месяцев — был сильный испуг, — рассказал Валерий П.

Тот факт, что на собак в районе Центрального рынка уже жаловались — не отрицают и в мэрии.

С начала 2025 года в Управление главного смотрителя поступило девять заявок на отлов животных без владельцев в районе улиц Союзной и Папина (у церкви), в районе Центрального рынка. По всем поступившим заявкам выезжала служба отлова. Но на момент выезда службы отлова животные не были обнаружены, либо они уже были с бирками.

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6 февраля в этом районе города пройдет очередное рейдовое мероприятие с участием представителей Управления главного смотрителя, департамента развития территорий, департамента дорожного хозяйства и благоустройства, службы отлова.

Тем временем Следкомом по результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и организации, оказывающей услуги по отлову и учету безнадзорных животных.
собаки
животные
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Комментарии (75)

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Сначала новые
Покупатели
41 минуту назад
На рынке собаки спокойные, умные. Они у всех добрых людей вызывают хорошее настроение. Без собачек, кошек и птиц рынок будет не рынком. В Сочи и в Абхазии милейшие люди, никогда не было жалоб на собак, и отдых только с ними и на пляже и в уличных кафе.
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Липецк
46 минут назад
Приюты создавать для животных нужно, гуманный и разумный подход к ситуации, убийство запретить! Детей воспитывать в доброте и любви к животным!
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Липчанка
53 минуты назад
У людей агрессии больше чем у животных!
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Дед
сегодня, 20:50
Сколько агрессии в комментариях, сколько злости и неадекватность. А вы ещё что-то хотите от животных. Сами лаяте друг на друга, горло готовы перегрызть. Доброта спасёт мир! Люди озверели в конец.
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Маша
сегодня, 20:28
А что собака с биркой не кусает? Собак надо изолировать от людей, не место им в городе без хозяев.
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Вилли
сегодня, 20:16
Только отстреливать иначе толку не будет!
Ответить
Мария
сегодня, 20:03
Только отстрел. И проблемы не будет.
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Сердобольная ты наша
сегодня, 20:13
Правильно стрелять всех начиная с гомосапиенс
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игра с огнем
сегодня, 19:32
12-летняя девочка из посёлка Чульман в Якутии скончалась после нападения стаи собак. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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Гость
сегодня, 19:30
Голосую котов , от них пользы больше , хоть мышей не будет , а от собак какая польза ?))))
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Добрый ээх
сегодня, 19:23
этих стай везде валом ..остановка автобусная "Театральная" там же просто попа ну и????
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