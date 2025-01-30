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Общество
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сегодня, 13:28
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На стаю собак в районе Центрального рынка жаловались и раньше
6 февраля в этом районе города пройдет очередное рейдовое мероприятие по бродячим животным.
Сразу после этого в редакцию GOROD48 поступило ещё одно обращение — от жильца дома №7/4 по улице Филипченко Валерия П. Мужчина уверяет, что стая собак регулярно курсирует от его дома через Каменный лог и кольцо на улице Папина к Центральному рынку, и именно они и покусали женщину. Мужчина говорит, что на тех же собак он жаловался 14 декабря и даже получил 26 декабря ответ. Ему сообщили, что службой отлова пойманы две собаки, а в случае необходимости повторного отлова необходимо обратиться в ЕДС.
— Я считаю, что собак с пятачка у Центрального рынка нужно убирать. Они регулярно бегают к нам на Филипченко через Каменный лог и обратно, облаивают людей у подъездов. Свор собак в гостонаселённых районах города быть не должно. Сам я несколько лет назад сталкивался с неприятной ситуацией — мы гуляли с сыном вдоль Каменного лога и на нас напали собаки. Просто окружили и не давали прохода. К счастью, всё закончилось благополучно, ничего страшного не произошло, но после этого ребёнок плохо спал несколько месяцев — был сильный испуг, — рассказал Валерий П.
Тот факт, что на собак в районе Центрального рынка уже жаловались — не отрицают и в мэрии.
С начала 2025 года в Управление главного смотрителя поступило девять заявок на отлов животных без владельцев в районе улиц Союзной и Папина (у церкви), в районе Центрального рынка. По всем поступившим заявкам выезжала служба отлова. Но на момент выезда службы отлова животные не были обнаружены, либо они уже были с бирками.
6 февраля в этом районе города пройдет очередное рейдовое мероприятие с участием представителей Управления главного смотрителя, департамента развития территорий, департамента дорожного хозяйства и благоустройства, службы отлова.
Тем временем Следкомом по результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и организации, оказывающей услуги по отлову и учету безнадзорных животных.
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