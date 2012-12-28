27-летнего иностранца задержали при получении купленных прав на почте

За 10 тысяч рублей мужчине прислали изготовленное с использованием цветного принтера водительское удостоверение категории «В», «С».

В Липецке 27-летний гражданин одной из республик Средней Азии стал фигурантом уголовного дела за приобретение поддельного водительского удостоверения. Мужчину задержали прямо при получении купленных прав на почте. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).«Подозреваемый нашел в интернете объявление о продаже поддельных документов. За 10 тысяч рублей ему обещали прислать почтовым отправлением изготовленное с использованием цветного принтера водительское удостоверение категории «В», «С». Но информация о намерении подозреваемого приобрести поддельное водительское удостоверение была получена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками 24 января в момент получения подделки в почтовом отделении. Факт подделки был подтвержден в ходе проведения экспертизы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый дал признательные показания. Он сообщил, что планировал использовать поддельный документ при управлении личным автомобилем.Мужчине грозит до года лишения свободы.