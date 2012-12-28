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27-летнего иностранца задержали при получении купленных прав на почте
За 10 тысяч рублей мужчине прислали изготовленное с использованием цветного принтера водительское удостоверение категории «В», «С».
«Подозреваемый нашел в интернете объявление о продаже поддельных документов. За 10 тысяч рублей ему обещали прислать почтовым отправлением изготовленное с использованием цветного принтера водительское удостоверение категории «В», «С». Но информация о намерении подозреваемого приобрести поддельное водительское удостоверение была получена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками 24 января в момент получения подделки в почтовом отделении. Факт подделки был подтвержден в ходе проведения экспертизы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый дал признательные показания. Он сообщил, что планировал использовать поддельный документ при управлении личным автомобилем.
Мужчине грозит до года лишения свободы.
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