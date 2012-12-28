Липецкая вечЁрка: возмездие через 12 лет, сгоревший «BMW X6» и весна в январе

Сегодня, 27 января, следователи рассказали об аресте подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, которое случилось 12 лет назад, появилось видео горящего «BMW X6» на Лебедянской трассе, и синоптики предупредили липчан об аномально теплой неделе.