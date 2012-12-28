Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: возмездие через 12 лет, сгоревший «BMW X6» и весна в январе
Сегодня, 27 января, следователи рассказали об аресте подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, которое случилось 12 лет назад, появилось видео горящего «BMW X6» на Лебедянской трассе, и синоптики предупредили липчан об аномально теплой неделе.
Мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девочки, произошедшем летом 2012 года в одном из сел Липецкой области.
Тогда школьница не смогла описать насильника, тот, на кого она показала, оказался невиновен.
На подозреваемого следствие вышло благодаря генетической экспертизе. Изъятый с места происшествия генотип нападавшего был помещен в базу геномной информации, а при въезде в Россию мигранты сдают определенные анализы.
«Мда, вовремя, а девочке, теперь уже женщине — психологического и душевного здоровья», — пожалал ххх.
В областной детской больнице выходили троих подростоков, которые отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами, купленными в аптеке по рецепту, из интернета.
Два парня и девочка 12 часов находились между жизнью и смертью, пока за их жизни боролись врачи. Сейчас здоровью подростков ничего не угрожает. Правда, если они снова не возьмутся за эксперименты. Никакого сочувствия к подросткам комментаторы GOROD48 не высказали.
«Как в аптеке можно продать психотропные средства подросткам, даже по рецепту?», — удивилась Жесть.
«Взыскать с родителей стоимость мед услуг», — предложило Мнение.
Накануне вечером на Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6». Пожар сняли очевидцы. Когда спасатели справились с огнем, от машины остался только «скелет».
«На Х6 дизельные моторы много ставили. Может, вразнос мотор пошел, вот и полыхнуло», — предположил КузьмичЬ.
«Просто бумеранг прилетел», — уверено Агрессивное вождение.
«А вы говорите — китайцы! Все горят и китайцы, и германцы! И Жигули!», — написал Алкан лтз.
Ближайшая неделя в Липецкой области будет по-весеннему теплой. Несмотря на то, что на календаре январь, погода — вполне мартовская. Еще в воскресенье, 26 января, среднесуточная температура достигла +1 градуса.
Кстати, когда среднесуточные температуры устойчиво становятся выше 0 градусов, синоптики говорят от начале климатической весны.
Липецкие синоптики пока осторожничают, на начало февраля они прогнозируют похолодание.
А пока же можно наслаждаться теплом. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +4 до +6 градусов. Это значительно выше рекордных значений 28 января 1915 года, когда в городе было +3.
«В марте придёт январь, а может и в мае», — переживает А.
«Вот хорошо бы, чтобы в мае природа опять ничего не перепутала», — попросил Иваныч.
«Хорошо бы в мае снег и морозы! Вот прикольно. Все расцветет и снег метра два», — совсем не переживает Василич.
«Вы лучше скажите, когда можно будет помидорную рассаду высаживать в открытый грунт», — поинтересовался Садовод.
«Главное, бездомным животным и птицам можно хотя бы пищу добыть и не мерзнуть», — порадовалась Лида.
И обратите внимание, с 29 января и до окончания работ перекрывается местный проезд на проспекте Победы (в районе дома №2б по проспекту 60-летия СССР). Энергетики будут подключать строящийся жилой дом к сетям теплоснабжения.
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