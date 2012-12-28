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Погода в Липецке
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23 минуты назад
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В Липецкой области сухо, туманно и до +7
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.
День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 28 градусов мороза.
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