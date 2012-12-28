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8 минут назад

Вонзившим нож в грудь жителя Лебедяни оказался военнослужащий

Поэтому уголовное дело будет расследовать военное следственное управление Следственного комитета.

Как выяснил GOROD48, по подозрению в нанесении тяжелого ножевого ранения 25-летнему жителю Лебедяни сотрудники уголовного розыска задержали военнослужащего в/ч 69357 Максима Т. По этой причине материалы уголовного дела, возбужденного по п. «з» части второй 111-й статьи УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), переданы седьмым отделом полиции УМВД РФ по Липецку сотрудникам военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Тамбовскому гарнизону для дальнейшего расследования.

Напомним, что подозреваемый ночью 22 января в салоне машины «Лада Гранта», припаркованной у ТЦ «Октябрьский» в Липецке, вогнал 20-сантиметровый клинок ножа специфической конструкции по рукоятку в грудь жителю Лебедяни. Раненого в областную больницу доставила бригада скорой помощи, не вынимая ножа из раны. В ходе сложной операции пациента спасли.
поножовщина
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