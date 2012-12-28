Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
150
8 минут назад
Вонзившим нож в грудь жителя Лебедяни оказался военнослужащий
Поэтому уголовное дело будет расследовать военное следственное управление Следственного комитета.
Напомним, что подозреваемый ночью 22 января в салоне машины «Лада Гранта», припаркованной у ТЦ «Октябрьский» в Липецке, вогнал 20-сантиметровый клинок ножа специфической конструкции по рукоятку в грудь жителю Лебедяни. Раненого в областную больницу доставила бригада скорой помощи, не вынимая ножа из раны. В ходе сложной операции пациента спасли.
0
0
0
0
0
Комментарии