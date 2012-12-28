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Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Происшествия
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сегодня, 15:48
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Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Им оказался 41-летний житель Липецка. Мотивы и обстоятельства преступления следствие не раскрывает.
— Возбуждено уголовное дело по части второй 111-й статьи УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В полиции отказались сообщить о мотиве преступления со ссылкой на только что начатое следствие.
Напомним,ночью 22 января в салоне «Лады Гранты» на улице Меркулова,2 в грудь 25-летнего жителя Лебедяни по рукоятку вогнали 20-сантиметровый нож. Так, с ножом в груди, бригада скорой помощи доставила раненого в областную клиническую больницу. Клинок при перевозке парня не стали вынимать, чтобы он не истек кровью. Хирурги больницы извлекли нож, зашили пациенту распоротое легкое. Уже вчера состояние здоровья молодого мужчины не вызывало опасений медиков: прооперированный пришел в себя и даже был избавлен от аппарата искусственного дыхания. А сегодня пациента перевели из реанимации в обычную палату.
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