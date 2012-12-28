Ельчанка взыскала с ростовского мошенника компенсацию морального вреда в 120 000 рублей

Переданные за спасение «ставшей виновницей ДТП» дочери свыше 217 000 рублей тоже были возвращены пенсионерке.

Редкий случай: в Липецкой области обманутой по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП» удалось вернуть свои деньги. И даже больше.Ельчанка обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного мошенником из Ростова-на-Дону. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, приговором Елецкого городского суда мужчина был признан виновным с совершении мошенничества: он получил от пенсионерки 280 тысяч рублей на лечение пострадавшего в ДТП, виновником которого якобы являлась дочь ельчанки. Из 280 тысяч свыше 217 тысяч рублей были возвращены потерпевшей на стадии следствия. Приговором суда оставшаяся сумма ущерба взыскана не была — в гражданском порядке пенсионерка такие требования не заявила.Зато она потребовала взыскать другой ущерб. В компенсации 3 827 рублей расходов на лечение пенсионерке суд отказал: не было доказательств, что причиной ухудшения здоровья женщины стали действия мошенника.Но Елецкий городской суд пришёл к выводу, что женщине были причинены нравственные и физические страдания. Она чувствовала себя беспомощной и испытала сильные душевные переживания после сообщения о том, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в помощи.В результате суд взыскал с ростовчанина в пользу ельчанки 127 000 рублей, в том числе 120 000 рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.