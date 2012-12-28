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Общество
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сегодня, 16:37
Для двоих детей участников СВО добились предоставления льгот и выплат
С отцами детей женщины были в ссоре и те сами не хотели помогать своим бывшим.
Одна женщина добивалась назначения ежемесячной денежной выплаты на сына, вторая — льгот в образовательном учреждении. Формально никаких нарушений со стороны должностных лиц не было: предоставлять своим бывшим паспорт, СНИЛС, справку из части или удостоверение участника СВО не хотели сами отцы.
«В одном случае идет очень тяжелый бракоразводный процесс, во втором — брак никогда не был зарегистрирован, отцовство ребёнка было установлено судом. По понятным причинам получить добровольно от отцов детей необходимые сведения персонального характера женщинам не удалось. Одной было предложено ехать в другой регион, а второй — искать самостоятельно. Обеим женщинам мы помогли, уже в этом месяце они получат положенные денежные средства. Дай Бог, бойцы СВО — отцы этих детей вернутся домой и тогда будут решать свои семейные проблемы. Но обращаю внимание — эти выплаты положены детям, которые не должен страдать из-за бюрократических требований и разногласий между взрослыми», — рассказал уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран в своём Telegram-канале.
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