Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Общество
К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
Происшествия
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
Происшествия
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
Происшествия
Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете
Общество
Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Читать все
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
Происшествия
Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Происшествия
Автомобиль умершего врача повредил на стоянке у «НовитЭна» три машины
Происшествия
В Липецкой области последний морозный день
Погода в Липецке
Начинается капитальный ремонт перехода под Петровским спуском: 25 января тоннель закроют
Общество
Ельчанка взыскала с ростовского мошенника компенсацию морального вреда в 120 000 рублей
Происшествия
Липчане пожаловались на раскопку, из которой «хлещет горячая вода и идет пар»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Для двоих детей участников СВО добились предоставления льгот и выплат
Общество
Читать все
Общество
1145
сегодня, 16:37

Для двоих детей участников СВО добились предоставления льгот и выплат

С отцами детей женщины были в ссоре и те сами не хотели помогать своим бывшим.

В январе к уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области обратились две мамы детей, отцы которых на СВО. Обе получили отказ в предоставлении льгот и выплат в связи с отсутствием необходимых документов.

Одна женщина добивалась назначения ежемесячной денежной выплаты на сына, вторая — льгот в образовательном учреждении. Формально никаких нарушений со стороны должностных лиц не было: предоставлять своим бывшим паспорт, СНИЛС, справку из части или удостоверение участника СВО не хотели сами отцы.

«В одном случае идет очень тяжелый бракоразводный процесс, во втором — брак никогда не был зарегистрирован, отцовство ребёнка было установлено судом. По понятным причинам получить добровольно от отцов детей необходимые сведения персонального характера женщинам не удалось. Одной было предложено ехать в другой регион, а второй — искать самостоятельно. Обеим женщинам мы помогли, уже в этом месяце они получат положенные денежные средства. Дай Бог, бойцы СВО — отцы этих детей вернутся домой и тогда будут решать свои семейные проблемы. Но обращаю внимание — эти выплаты положены детям, которые не должен страдать из-за бюрократических требований и разногласий между взрослыми», — рассказал уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран в своём Telegram-канале.
СВО
дети
льготы
1
0
1
7
5

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru