Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь: 21-летняя девушка перевела 1,1 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 09:57
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Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь: 21-летняя девушка перевела 1,1 миллиона рублей
А 19-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 843 000 рублей.
— В результате они всё же убедили девушку перевести на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. Деньги она в том числе переводила в воронежском банкомате,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь: 19-летняя девушка после общения со злоумышленниками в Telegram за два дня перевела на «безопасный счёт» 843 000 рублей.
А 22-летний студент хотел купить вип-билеты в кинотеатр и перевёл мошенникам 2 500 рублей.
Среди пострадавших накануне от действий мошенников есть и 71-летняя пенсионерка из Грязей. Женщина пыталась заработать на инвестиционной платформе в интернете и перевела 105 000 рублей.
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