Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь: 21-летняя девушка перевела 1,1 миллиона рублей

А 19-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 843 000 рублей.

21 января в Усмани в полицию обратилась 21-летняя девушка, которой с 16 по 20 января звонили «сотрудники Центробанка» и уговаривали обезопасить свои деньги от мошенников.— В результате они всё же убедили девушку перевести на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. Деньги она в том числе переводила в воронежском банкомате,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь: 19-летняя девушка после общения со злоумышленниками в Telegram за два дня перевела на «безопасный счёт» 843 000 рублей.А 22-летний студент хотел купить вип-билеты в кинотеатр и перевёл мошенникам 2 500 рублей.Среди пострадавших накануне от действий мошенников есть и 71-летняя пенсионерка из Грязей. Женщина пыталась заработать на инвестиционной платформе в интернете и перевела 105 000 рублей.