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Общество
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сегодня, 17:35
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 22 января будут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса временно ограничат жителям 16 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 56а, 56/2, 56/3, 58/2, 58/3 по улице Космонавтов, № 10 по улице Титова, в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, проезда Цветочного.
Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Лутова, 15, улица Катукова, 39, также воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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