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сегодня, 17:35
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 января будут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса временно ограничат жителям 16 улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 56а, 56/2, 56/3, 58/2, 58/3 по улице Космонавтов, № 10 по улице Титова, в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, проезда Цветочного. 

Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Лутова, 15, улица Катукова, 39, также воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Денис
сегодня, 19:17
Пришвина, Пугачева свет и воду регулярно отключают.
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Кривенкова
сегодня, 18:59
одни и те же адреса, который раз..
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Житель дома
сегодня, 18:56
Молодец РВК одни вы в городе работаете! Ремонтируете, чините...
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Опять манеж
сегодня, 18:40
Достали, каждую неделю отключают, и копают в одном месте
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