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«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
Происшествия
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сегодня, 12:24
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«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
Водитель легковушки сильно пострадал — ему диагностировали тупую сочетанную травму тела.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло вечером 27 ноября 2023 года. «КамАЗ» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Аурис». В результате ДТП водитель легковушки получил тупую сочетанную травму тела, его здоровью был причинён тяжкий вред.
В суде было установлено, что водитель «КамАЗа» ехал со скоростью 35-40 км/ч, но проявил небрежность на опасном повороте, не учел дорожные условия, обледенение проезжей части и наличия груза, в результате чего грузовик занесло и он выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». В суде водитель признал вину — дело рассматривали в особом порядке.
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