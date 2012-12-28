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сегодня, 12:24
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«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы

Водитель легковушки сильно пострадал — ему диагностировали тупую сочетанную травму тела.

Грязинский городской суд приговорил к году ограничения свободы протаранившего «Тойоту» 51-летнего водителя «КамАЗа». Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло вечером 27 ноября 2023 года. «КамАЗ» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Аурис». В результате ДТП водитель легковушки получил тупую сочетанную травму тела, его здоровью был причинён тяжкий вред.

В суде было установлено, что водитель «КамАЗа» ехал со скоростью 35-40 км/ч, но проявил небрежность на опасном повороте, не учел дорожные условия, обледенение проезжей части и наличия груза, в результате чего грузовик занесло и он выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». В суде водитель признал вину — дело рассматривали в особом порядке.
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Комментарии (3)

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Сок.пост дпс
8 минут назад
Стоят знаки 70,40,20.Пешеходная дорожка.Несутся большегрузы со скоростью явно не 60.Почему гаишники на них не обращают внимание?
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Ква
29 минут назад
Искусственно созданный занос,умышленный наезд.
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ха
сегодня, 13:07
а почему дорожникам ничего не предьявили? почему опасный поворот небыл посыпан песком? привыкли все вешать на водителей
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