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Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечеЁрка: замерзающий дом, минирование школ и зимние урожаи
Сегодня, 20 января, жители многоэтажки пожаловались на отсутствие отопления, в мэрию прислали сообщение о минировании 10 школ, и липчане фотографируют цветы, набухшие почки и грибы.
Кто в этом виноват неясно. УК «Липецкий коммунальщик», которая обслуживает дом, пеняет на «Квадру», энергетики пока разбираются. Городской же департамент ЖКХ, ждет, кто возьмет на себя ответственность за холодные батареи.
И это еще хорошо, что на улице осенняя погода.
«Хотелось бы знать мнение нашего мэра, на чьей он стороне: УК, Квадры или всё-таки мёрзнущих жителей дома?», — попросила уточнить Лиза.
«Почему при нынешней тёплой зиме счёта от Квадры не уменьшаются?», — задался вопросом vlad.
У жильцов доме № 1 на улице Теперика с отоплением все в порядке, но с платой за него, беда! Суммы в квитанциях они охарактеризовали, как «просто космос».
В доме три теплосчетчика, похоже, один из них вышел из строя и показал завышенные данные. УК «Победа» обратилась в «Квадру», чтобы та проверила счетчик и, в случае необходимости, отремонтировала, а пока пересчитала жильцам платежи по средним начислениям. Энергетики обещали.
Сегодня на электронную почту мэрии Липецка поступило сообщение о возможном минировании десяти городских школ. Представители оперативных служб выехали в школы, но ничего подозрительного не нашли.
Оказывается зима в Липецкую область в этот раз так и не пришла. Речь идет о климатической зиме, а не календарной.
Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры снижаются до -5 градусов и держатся такими не один день. Такого ни в декабре, ни в январе так и не случилось, рассказала GOROD48 дежурный синоптики Липецкого гидрометеоцентра Елена Скоробогатова.
«Лишь бы в мае зима не опомнилась», — переживает 1.
«Зима шикарная! Единственное, не хватает солнышка», — уверена Арина.
«Зимой снега не выпросишь, как никогда подходит нынешней зиме», — заметила Дуся.
А липчане наперебой выкладывают в Сеть фотографии с расцветшими цветами. Набухли почки на вишне. Любители тихой охоты пошли в январе по грибы.
«Когда же уже картошка появится. Ха-ха!» — спросил Январь.
«Картошка — не одуванчик, ее каждый год сажать надо! Учите ботанику!», — ответил Май.
Завтра в Липецке слегка похолодает, но снег так и не выпадет. По прогнозам синоптиков, в городе будет от -1 до -3 градусов.
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