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вчера, 20:25
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Липецкая вечеЁрка: замерзающий дом, минирование школ и зимние урожаи

Сегодня, 20 января, жители многоэтажки пожаловались на отсутствие отопления, в мэрию прислали сообщение о минировании 10 школ, и липчане фотографируют цветы, набухшие почки и грибы.

Жильцы половины многоэтажки на улице Петра Смородина, 24 уже неделю замерзают без отопления и горячей воды. Батареи остыли после аварии на теплосетях, которая произошла аж 15 января. «Квадра» довольно оперативно отчиталась, что порыв ликвидирован, однако в доме № 24 теплее не стало.

Кто в этом виноват неясно. УК «Липецкий коммунальщик», которая обслуживает дом, пеняет на «Квадру», энергетики пока разбираются. Городской же департамент ЖКХ, ждет, кто возьмет на себя ответственность за холодные батареи.

И это еще хорошо, что на улице осенняя погода.

«Хотелось бы знать мнение нашего мэра, на чьей он стороне: УК, Квадры или всё-таки мёрзнущих жителей дома?», — попросила уточнить Лиза.

«Почему при нынешней тёплой зиме счёта от Квадры не уменьшаются?», — задался вопросом vlad.

У жильцов доме № 1 на улице Теперика с отоплением все в порядке, но с платой за него, беда! Суммы в квитанциях они охарактеризовали, как «просто космос».

В доме три теплосчетчика, похоже, один из них вышел из строя и показал завышенные данные. УК «Победа» обратилась в «Квадру», чтобы та проверила счетчик и, в случае необходимости, отремонтировала, а пока пересчитала жильцам платежи по средним начислениям. Энергетики обещали.

Сегодня на электронную почту мэрии Липецка поступило сообщение о возможном минировании десяти городских школ. Представители оперативных служб выехали в школы, но ничего подозрительного не нашли.

Оказывается зима в Липецкую область в этот раз так и не пришла. Речь идет о климатической зиме, а не календарной.

Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры снижаются до -5 градусов и держатся такими не один день. Такого ни в декабре, ни в январе так и не случилось, рассказала GOROD48 дежурный синоптики Липецкого гидрометеоцентра Елена Скоробогатова.

«Лишь бы в мае зима не опомнилась», — переживает 1.

«Зима шикарная! Единственное, не хватает солнышка», — уверена Арина.

«Зимой снега не выпросишь, как никогда подходит нынешней зиме», — заметила Дуся.

А липчане наперебой выкладывают в Сеть фотографии с  расцветшими цветами. Набухли почки на вишне. Любители тихой охоты пошли в январе по грибы.





«Когда же уже картошка появится. Ха-ха!» — спросил Январь.

«Картошка — не одуванчик, ее каждый год сажать надо! Учите ботанику!», — ответил Май.

Завтра в Липецке слегка похолодает, но снег так и не выпадет. По прогнозам синоптиков, в городе будет от -1 до -3 градусов.
вечЁрка
отопительный сезон
телефонный терроризм
погода
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
коля
вчера, 22:31
У нас в плюс 15 .будет на улице топить не перестанут..а почему ? .потому что так заведено.График .прежде всего.как всегда на втором месте бабло.))))
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надо прикрыть это
вчера, 21:53
а то величие отклеилось
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Система
вчера, 21:01
ЖКХ раздроблена на несколько хозяев ,в результате ответственность размыта и каждый сваливает ответственность на другого ! Ответственным за ЖКХ должно быть государство ,как было в СССР ,иного пути нет ! Иначе получается полная бесхозяйственность ! Мечты демократов ,что рынок все отрегулирует ,не осуществляются !
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...
вчера, 22:26
Бесхозяйственность полная. "Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана".
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Электорат
вчера, 20:43
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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