Липецкая вечеЁрка: замерзающий дом, минирование школ и зимние урожаи

Сегодня, 20 января, жители многоэтажки пожаловались на отсутствие отопления, в мэрию прислали сообщение о минировании 10 школ, и липчане фотографируют цветы, набухшие почки и грибы.