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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкую область придут легкие морозы — без снега
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в юго-западной и западной периферии антициклона — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 3-5 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2 - 4 градусов мороза, днем на улице — от -1 до -3 градусов.
День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.
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