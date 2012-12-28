В Липецкую область придут легкие морозы — без снега

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в юго-западной и западной периферии антициклона — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 3-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем переменится на южный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2 - 4 градусов мороза, днем на улице — от -1 до -3 градусов.День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.