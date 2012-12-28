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Происшествия
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сегодня, 14:34
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В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Сейчас его проверяют.
«Специалисты проводят проверку. Напоминаем, что в подобных случаях необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба мэрии.
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