В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ

Сейчас его проверяют.

На электронную почту администрации Липецка поступило сообщение о возможном минировании десяти городских школ.«Специалисты проводят проверку. Напоминаем, что в подобных случаях необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба мэрии.