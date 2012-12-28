Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото

В Липецкой области суд рассмотрит многоэпизодное дело 29-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, обвиняемого в разбойном нападении, мошенничестве, а также серии вымогательств. Ему предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов преступной деятельности.