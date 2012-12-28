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сегодня, 14:27
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Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото

В Липецкой области суд рассмотрит многоэпизодное дело 29-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, обвиняемого в разбойном нападении, мошенничестве, а также серии вымогательств. Ему предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов преступной деятельности.

Иностранец был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии зимой 2023 года. Тогда оперативники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД России установили, что годом ранее подозреваемый познакомился в социальной сети с 39-летней липчанкой. Через несколько месяцев общения он занял у женщины 11 тысяч рублей. Однако отдавать долг не стал, а напротив, потребовал ещё денег, угрожая распространить её интимные фотографии. Под давлением вымогателя липчанка перечислила ему 29 тысяч рублей несколькими платежами.

«Иностранец вновь вышел на связь с жертвой в декабре 2022 года, назначив ей встречу под предлогом возврата займа. Когда женщина приехала в назначенное место, он посадил её в свою машину, где, угрожая ножом, заставил перевести ему ещё три тысячи рублей. Но и на этом противоправные действия злоумышленник не прекратил — спустя полгода он вновь написал женщине с требованием отправить ему 30 тысяч рублей. Только после этого жительница Липецкой области обратилась в органы внутренних дел», — сообщает пресс-служба обалстного управления МВД.

Во время следствия была найдена еще одна жертва вымогателя:  он получил от 34-летнего жителя области свыше 168 тысяч рублей, угрожая ему распространением порочащих сведений.

«В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому и расследованному по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 1 и 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждено прокуратурой Липецкой области. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда обвиняемый дожидается, находясь под стражей»,— сообщили в полиции.

вымогательство
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Непростые времена
54 минуты назад
Ценный специалист, будет шить варежки и робу теперь. Выйдет озлобленный и еще кучу дел наворочает. Вообщем если он щас такой, то зона его не переделает, а только еще больше озлобит на мир.
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Гость
сегодня, 14:43
Мне, например, абсолютно нет дела, кто про меня что говорит, думает, какие то фото грозятся опубликовать, видео, слухи....я для себя живу, а не для этих всех людей.....
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Все просто
сегодня, 14:38
Не связывайтесь с незнакомыми иностранцами
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