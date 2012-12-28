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Общество
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9 минут назад
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Перевозчика оштрафуют, но «добираться до места назначения можно и с пересадками»
Так в мэрии ответили на жалобу липчанки, мимо которой, по ее словам, вот же три дня проносится пустая 323-я маршрутка.
«Хочу пожаловать на маршрут 323-й. Третий день подряд в 06:15 проезжает мимо остановки «Доватора» пустой автобус. Люди стоят по часу на остановке. У меня лично рабочий день начинается в 07:30. Уехать на работу просто не на чем. Который день опаздываю. Перевозчик не поднимает трубку телефона. Прошу пустить вместо коммерческого по этому маршруту муниципальный автобус».
Мы переправили жалобу в АО работников «НП Автотранс ВОА», обслуживающее 323-й маршрут, и в дептранс администрации Липецка.
— Сложно понять, на какой стороне проспекта Победы стояла Анна. Но мы попытались разобраться с нашей службой эксплуатации в этом вопросе. Начнем с 15 января. В 06:16 автобус был на остановке «Улица Доватора» по направлению к ЛТЗ. В противоположном направлении другой автобус приехал на эту остановку в 06:20. Так что Анна явно в это время не была ни на той, ни на другой остановке. 16 января несколько утренних рейсов выпали из графика, так как на медосмотре одному нашему водителю стало плохо, и медики не разрешили ему сесть за руль. Его мы заменили только в полдень. А сегодня в 06:15 автобус действительно пустым проехал мимо остановки «Улица Доватора» по направлению к ЛТЗ, так как у железнодорожного вокзала неожиданно вышла из строя средняя дверь машины. Водитель порожняком поехал в гараж предприятия на ремонт, — такой комментарий дал руководитель АО работников «НП Автотранс ВОА» Иван Семенихин.
«В жалобе не указано направление движения автобуса. Нами поэтому был проведен анализ выполнения рейсов в обоих направлениях. Согласно навигационным данным, в направлении КТЗ рейс в 06:16 по 323-му маршруту 15-17 января выполнялся, в направлении ЛТЗ в 06:19 не выполнялся из-за нехватки водителей у перевозчика и сходов машин с линии по технической неисправности. На перевозчика будет наложен штраф за невыполнение рейсов в соответствии с контрактом. Добираться до места назначения можно и с пересадкой — это является нормой», — такой ответ GOROD48 получил от мэрии.
На 323-й маршрут, кстати, нам жаловались на прошлой неделе, 9 января, когда после 11 дней работы в режиме выходного дня общественный транспорт в Липецке поехал по обычному расписанию. Липчанка Елена написала нам, что стояла на остановке «Улица Доватора» около 50 минут в ожидание автобуса, но в итоге в маршрутку, по ее словам, села только в 08:40, хотя пришла на остановку в 07:50. Тогда Иван Семенихин сообщил GOROD48, что ему не известно об этом случае. На линию утром вышли 11 автобусов из 12-ти, так как на один автобус не нашлось водителя, а подменить его было некому (один заболел, второй сломал ногу на новогодних праздниках, третий не вышел из отпуска). «Нехватка одного водителя не могла образовать 50-минутный интервал между рейсами в час пик!», — сказал руководитель компании-перевозчика.
Перевозчиков, испытывающих колоссальные трудности с кадрами, еще можно хоть как-то понять — они не могут найти водителей даже на 100 тысяч рублей месячной зарплаты с работой два через два. Но как понять дептранс мэрии и областной управление дорог и транспорта, которые вот уже несколько лет не могут организовать перевозку пассажиров в Липецке по так называемому пересадочному тарифу, который позволяет сэкономить на пересадке? Такие тарифы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новокузнецке, Южно-Сахалинске, Астрахани, Ярославле, Костроме, Омске, Твери и Курске. Почему Липецк не равняется на лучшие практики?
— Пересадочный тариф возможно внедрить в случае полного перехода перевозчиков всех форм собственности на брутто-контракты. Для реализации этого решения требуется дополнительное финансирование, которое на данный момент отсутствует. Речь может идти о колоссальной сумме — около шести миллиардов рублей в год. Это — так называемая начальная минимальная цена контрактов, — так ответили GOROD48 на вопрос о том, почему в Липецке нет пересадочных тарифов, в областном управлении дорог и транспорта.
— Такое решение город может принять только при финансовой поддержке области. Брутто-контракты требуют значительного увеличения финансирования. Поэтому мы должны согласовываться с регионом. Город сам этот объём не потянет, — добавили в департаменте транспорта мэрии.
Сейчас липецкие перевозчики, в том числе муниципальный горэлектротранспорт, представленный электробусами и трамваями, фактически работают по нетто-контрактам, по которым прибыль частников и МУПов зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому бизнес отказывается от расходов на новые машины, сокращает издержки за счет утренних и вечерних рейсов, а то и просто сходами с маршрутов. Во времена мэрства Евгении Уваркиной, на оперативных совещаниях озвучивались данные о 15% невыполненных рейсов от предусмотренных договорами с муниципалитетом. Как дело обстоит сейчас, неизвестно, но точно не лучше.
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