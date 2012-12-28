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27 минут назад
2

«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы

21-летняя женщина расстроилась из-за разрыва с мужем и ушла гулять, бросив дома месячного сына и годовалую дочь.

В полиции разобрались в ситуации с мамой, ушедшей из квартиры с двумя малышами. Оказывается, накануне ее бросил муж. Донельзя расстроившаяся 21-летняя женщина закрыла квартиру на ключ, оставив там месячного сына и годовалую дочь, и пошла, по ее словам, проветрить голову.

К счастью, в гости к внукам наведалась их бабушка. Поняв, что дома нет никого из взрослых, липчанка позвонила в экстренные службы и попросила о помощи. О том, что было дальше, GOROD48 сообщал: двери квартиры в присутствии полиции вскрыли спасатели городского управления ГО и ЧС и передали малышей бабушке. К счастью, с ними не приключилось никакой беды.

Позже полицейские разыскали маму карапузов. Женщина пришла на опрос с повинной. Сказала, что осознала свое неправильное поведение. Попросила ее понять и простить. Впрочем, в отношении нее все же составили протокол о правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ — женщину могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.
конфликт
спасатели
дети
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
гостья
9 минут назад
штраф великй. в сто рублей эта мамашка оценила жизнь своих детей..
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Да да
12 минут назад
Денежки сейчас нужны.....
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