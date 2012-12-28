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«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы
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Общество
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27 минут назад
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«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы
21-летняя женщина расстроилась из-за разрыва с мужем и ушла гулять, бросив дома месячного сына и годовалую дочь.
К счастью, в гости к внукам наведалась их бабушка. Поняв, что дома нет никого из взрослых, липчанка позвонила в экстренные службы и попросила о помощи. О том, что было дальше, GOROD48 сообщал: двери квартиры в присутствии полиции вскрыли спасатели городского управления ГО и ЧС и передали малышей бабушке. К счастью, с ними не приключилось никакой беды.
Позже полицейские разыскали маму карапузов. Женщина пришла на опрос с повинной. Сказала, что осознала свое неправильное поведение. Попросила ее понять и простить. Впрочем, в отношении нее все же составили протокол о правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ — женщину могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.
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