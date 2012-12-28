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1867
сегодня, 09:41
7

По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков

Ее дочь оставила без присмотра в квартире месячного сына и годовалую дочь.

Вчера на телефон одной из экстренных служб позвонила липчанка и сообщила, что ее дочь оставила в квартире без присмотра двух малолетних детей: сына, которому всего месяц от роду, и годовалую дочь. 

Внуков освободили спасатели управления ГО и ЧС липецкой мэрии. В присутствии представителей правоохранительных органов они вскрыли дверь и передали детей их обеспокоенной бабушке. Сейчас полицейские устанавливают все подробности случившегося.

спасатели
дети
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Бабушка
13 минут назад
знаю одну такую мамочку, которая ждет третьего ребенка, с мужем не работают, пьянствуют, живут на маткапитал
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Лиза
38 минут назад
Получается, она бросила малышей?! Хорошо, что с детьми ничего страшного не случилось. Такую "мамашу" надо лишать материнских прав и обязать её вернуть все детские пособия.
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Коммунист
сегодня, 09:59
Традиционные семейные ценности
Ответить
12345
сегодня, 09:57
Зато пособия получают...
Ответить
Эфа
сегодня, 09:54
Жертвы маткапитала.
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Гав
сегодня, 09:50
Нормальные остались?
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Да вы что
сегодня, 09:45
Это же семейные ценности
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