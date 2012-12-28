Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
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сегодня, 09:41
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По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Ее дочь оставила без присмотра в квартире месячного сына и годовалую дочь.
Внуков освободили спасатели управления ГО и ЧС липецкой мэрии. В присутствии представителей правоохранительных органов они вскрыли дверь и передали детей их обеспокоенной бабушке. Сейчас полицейские устанавливают все подробности случившегося.
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