По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков

Ее дочь оставила без присмотра в квартире месячного сына и годовалую дочь.



Вчера на телефон одной из экстренных служб позвонила липчанка и сообщила, что ее дочь оставила в квартире без присмотра двух малолетних детей: сына, которому всего месяц от роду, и годовалую дочь.Внуков освободили спасатели управления ГО и ЧС липецкой мэрии. В присутствии представителей правоохранительных органов они вскрыли дверь и передали детей их обеспокоенной бабушке. Сейчас полицейские устанавливают все подробности случившегося.