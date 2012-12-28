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Бизнес
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55 минут назад
Квадра списала должникам более 10 млн рублей пени в Липецке
В Липецком филиале АО «Квадра» подвели итоги акции* «Оплати долги без пени!». По условиям акции погасить задолженность за отопление и горячую воду было необходимо с августа по декабрь. В акции приняли участие более двух тысяч клиентов компании, которые оплатили долги перед филиалом на общую сумму в 43,39 млн рублей.
Порядок начисления пени регламентирован действующим федеральным законодательством. Пени начисляются с момента просрочки платежа. Чем больше сумма задолженности и период просрочки, тем больше пени.
* Акция проводилась для клиентов-физических лиц и не распространялась на пени, признанные в судебном порядке.