Квадра списала должникам более 10 млн рублей пени в Липецке

В Липецком филиале АО «Квадра» подвели итоги акции* «Оплати долги без пени!». По условиям акции погасить задолженность за отопление и горячую воду было необходимо с августа по декабрь. В акции приняли участие более двух тысяч клиентов компании, которые оплатили долги перед филиалом на общую сумму в 43,39 млн рублей.