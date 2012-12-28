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сегодня, 16:30
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В Чаплыгине подростки бросили петарду в дом через открытую форточку

«Представить страшно, что было бы, если бы нас не оказалось дома», — сообщила хозяйка.

Видео с очередной детской шалостью появилось в соцсетях: в Чаплыгине мальчишки бросают петарду в дом через открытую форточку и убегают.

Хозяйка дома, Ирина Учеватова написала в соцсети: «Обошлось, потому, что мы дома были, а так лежала бы и тлела петарда. Но дыма было просто жуть. Бросили то ещё не пукалку, а огромную. Не знаю что у детей в мозгах. Просто представить страшно, что было бы, если бы нас не оказалось дома».

Женщина обратилась в полицию и ждет поимки малолетних хулиганов.

— Начата проверка. Устанавливаются участники инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
пиротехника
хулиганство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Маша
9 минут назад
Надо снижать возраст уголовной ответственности, т. к в 13-14 уже идут на преступления, зная свою безнаказанность.
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Гость
11 минут назад
По поводу Больших Кузминок что? Подездных не прошло и суток нашли а этих долго ищут.
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Надо
17 минут назад
Кнутом выпороть,покуда влага с него не польётся.Это какие то не полноценные,может родители пьянь.
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бабушка
17 минут назад
Ой да ладно,накинулись на детей.
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Надо
18 минут назад
Кнутом выпороть,покуда влага с него не польётся.Это какие то не полноценные,может родители пьянь.
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житель
48 минут назад
мололетних преступников в колонию.родителям штрафы большие в пользу пострадавших.
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Врач
51 минуту назад
Бросить петарду им в штаны чтобы долго сидеть не могли.
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это я
52 минуты назад
зачем лица прятать, страна должна знать их, но героями тут сложно назвать
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Липчанин76
сегодня, 16:52
Это не шалость - это поджог.
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нквд
сегодня, 16:46
Хорошее воспитание
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