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Общество
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сегодня, 16:30
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В Чаплыгине подростки бросили петарду в дом через открытую форточку
«Представить страшно, что было бы, если бы нас не оказалось дома», — сообщила хозяйка.
Хозяйка дома, Ирина Учеватова написала в соцсети: «Обошлось, потому, что мы дома были, а так лежала бы и тлела петарда. Но дыма было просто жуть. Бросили то ещё не пукалку, а огромную. Не знаю что у детей в мозгах. Просто представить страшно, что было бы, если бы нас не оказалось дома».
Женщина обратилась в полицию и ждет поимки малолетних хулиганов.
— Начата проверка. Устанавливаются участники инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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