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31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
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Происшествия
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сегодня, 11:40
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31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Разыскивается водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс».
Водитель вел автомобиль, мягко говоря, неуверенно, из-за чего повредил семь припаркованных машин и скрылся с места аварии.
— Среди пострадавших автомобилей: «Опель», «Лада Веста», «Лада Калина» …, — рассказал GOROD48 владелец одной из поврежденных машин. — У «Весты» полностью разбит перед, у остальных протаранены бамперы.
Владельцы пострадавших машин обратились в полицию. Кроме того они просят помощи липчан в поиске водителя «ЗАЗа».
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