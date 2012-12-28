31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя

Разыскивается водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс».

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31 декабря около девяти вечера, когда многие уже накрывали новогодние столы, во двор дома №67 по улице Стаханова заехал автомобиль «ЗАЗ Сенс» с госномером новых территорий — 181.Водитель вел автомобиль, мягко говоря, неуверенно, из-за чего повредил семь припаркованных машин и скрылся с места аварии.— Среди пострадавших автомобилей: «Опель», «Лада Веста», «Лада Калина» …, — рассказал GOROD48 владелец одной из поврежденных машин. — У «Весты» полностью разбит перед, у остальных протаранены бамперы.Владельцы пострадавших машин обратились в полицию. Кроме того они просят помощи липчан в поиске водителя «ЗАЗа».