Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке число поликлиник сократят до двух
Здоровье
«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт»
Общество
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Общество
Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
Общество
На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший
Общество
На проспекте Победы тушили автобус
Происшествия
Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток
Здоровье
Читать все
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Общество
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Происшествия
Жители улицы Верхней напуганы сворой собак
Общество
Липчанин принял участие в «Битве шефов»
Культура
«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»
Общество
64-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Когда вы будете убирать елку?
Говорит Липецк
Отсудить красивый номер у оператора связи не удалось
Общество
От COVID-19 в наступившем году умер один липчанин
Коронавирус
В Липецкой области выявили 15 бешеных кошек
Здоровье
Читать все
Происшествия
1619
сегодня, 11:40
7

31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя

Разыскивается водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс».

31 декабря около девяти вечера, когда многие уже накрывали новогодние столы, во двор дома №67 по улице Стаханова заехал автомобиль «ЗАЗ Сенс» с госномером новых территорий — 181.

Водитель вел автомобиль, мягко говоря, неуверенно, из-за чего повредил семь припаркованных машин и скрылся с места аварии.


— Среди пострадавших автомобилей: «Опель», «Лада Веста», «Лада Калина» …, — рассказал GOROD48 владелец одной из поврежденных машин. — У «Весты» полностью разбит перед, у остальных протаранены бамперы.

Владельцы пострадавших машин обратились в полицию. Кроме того они просят помощи липчан в поиске водителя «ЗАЗа».
ДТП
1
0
5
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ъ
25 минут назад
С новым годом ! (Друзья, Господа, Товарищи)
Ответить
Автохам
25 минут назад
Это не автомобиль, это недоразумение.
Ответить
Старовер
52 минуты назад
Машины надо ставить на стоянку или в гараж,а не устраивать парковки у подъезда
Ответить
////гость\\\\
41 минуту назад
где стоянки и тем более столько гаражей?
Ответить
Екатерина
сегодня, 12:14
А в ГАИ не судьба написать заявление. Скрылся с места происшествия.
Ответить
Город
сегодня, 11:59
ЗАЗ это не машина
Ответить
КузьмичЬ
сегодня, 11:54
Отловят, тем более фото какие все видать.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru