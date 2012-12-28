Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак

Рассказываем, как провести сегодняшний полупраздник.





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Температура днём составит от -1 до -3 градусов без существенных осадков. Погода, немного похожая на зимнюю, продержится один день, а затем опять потепление.











С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 11.









С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Вильямса; Грибоедова; Жуковского, 4; К. Либкнехта; Ковалёва; Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводской, 5, 6, 7; Куйбышева; Пархоменко; Патриса Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Сурикова; Энтузиастов, а также в садоводчествах «Сокол -1», «Строитель».









Пробки





В 19:00 начнётся концерт «Старый Новый год по-французски» (6+). Маргарита Петрухина и Данил Ишков исполнят французский шансон и хиты эстрады.











Не менее празднично будет и в культурном пространстве Библиотека (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 стартует программа «Новый год по-юлиански» (12+).













Фото vk.com/vbiblioteku



А чуть раньше – в 18:33 в «Библиотеку» покажут кукольный спектакль «Потешный театр Петра Первого» (0+).













Фото vk.com/vbiblioteku



А библиотечно-информационный центр «Левобережный» (пр. Мира, 5) считает, что сегодняшний день идеален для повышения скиллов по лепке из глины и приглашает на соответствующий мастер-класс в 17:00 (6+).









А вы знаете, что в 10% компаний России сотрудников есть возможность брать с собой на работу домашних животных? По крайней мере, такую статистику приводит SuperJob.









Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире. В принципе, она таковой и остаётся, правда, читать стали меньше и в основном – по дороге на работу. SuperJob выяснил, что чтение является самым популярным времяпрепровождением для липчан по дороге на работу в личном или общественном транспорте, им увлечены 33% прошенных.









По случаю сегодняшнего «старого» праздника поднимем вам с утра настроение музыкой. Со Старым Новым город липчан поздравит один из наиболее известных липецких музыкантов Роман Бирюков. Песню "Новогодняя ночь" он исполняет вместе с Верой Якуниной.С 10:00 до конца ремонта с неудобствами столкнутся жители улицы Скороходова, 19, 21, 23, 25.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта электричество на срок до 3-х часов отключат на улице Водопьянова, 15 и в садоводческом товариществе «Ударник».«Яндекс-карты» или аналогичные приложения могут сильно выручить в городе. Подскажут, где самые большие пробки и примерные маршруты, чтобы их объехать.Сегодня Старый Новый Год и Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) предлагает отметить его с размахом – песням Монмартра и Парижа.Здесь будут исполнять рок-хиты отечественного и импортного производства, поп-музыка появившаяся и залетевшая в топы в ушедшем году и классика эстрады из СССР, 1090-х и 2000-х.Не просто представление, а - спектакль-мастер-класс по созданию самых наивных кукол и приключения императора Петра на Липецкой земле.Филиал ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 приглашает в 16:00 детей и подростков на вечеринку «В Старый Новый год» (6+). В программе викторины, конкурсы, чаепитие, дискотека.Агентство провело опрос, в котором выяснило, что 27% липчан поддержали бы идею приводить на работу «братьев наших меньших». Среди владельцев собак таких ещё больше – 43%.На втором месте музыка - 15%. На третьем сон и просмотр новостей в интернете- по 14%. 9% заняты просмотром фильмов или сериалов. 7% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 5% листают соцсети. 4% играют в телефоне, 2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах.Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.