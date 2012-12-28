Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки
Происшествия
В Липецке создан прецедент: суд предписал снять кондиционер со стены многоэтажки
Общество
В Липецкой области задержаны 14 подозреваемых в мошенничестве с автостраховками
Происшествия
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Общество
«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт»
Общество
Девушку – курьера мошенников задержали в ТРЦ у банкомата
Происшествия
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Общество
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший
Общество
На проспекте Победы тушили автобус
Происшествия
Читать все
Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Общество
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
Статистика: розничная торговля в Липецкой области выросла на 11,5%
Экономика
Легкий морозец задержится в Липецкой области еще только на день
Погода в Липецке
Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
Общество
Толщина льда на реке Воронеж 5,5 сантиметра: выходить на него опасно
Общество
Сын легендарного футболиста забил невероятный гол Липецку
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Общество
Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Общество
Читать все
Общество
192
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак

Рассказываем, как провести сегодняшний полупраздник.

С праздником!

По случаю сегодняшнего «старого» праздника поднимем вам с утра настроение музыкой. Со Старым Новым город липчан поздравит один из наиболее известных липецких музыкантов Роман Бирюков. Песню "Новогодняя ночь" он исполняет вместе с Верой Якуниной.

Лёгкий морозец

Температура днём составит от -1 до -3 градусов без существенных осадков. Погода, немного похожая на зимнюю, продержится один день, а затем опять потепление.

_DSC208512.jpg

Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 11.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

С 10:00 до конца ремонта с неудобствами столкнутся жители улицы Скороходова, 19, 21, 23, 25.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Вильямса; Грибоедова; Жуковского, 4; К. Либкнехта; Ковалёва; Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводской, 5, 6, 7; Куйбышева; Пархоменко; Патриса Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Сурикова; Энтузиастов, а также в садоводчествах «Сокол -1», «Строитель».

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта электричество на срок до 3-х часов отключат на улице Водопьянова, 15 и в садоводческом товариществе «Ударник».

Пробки

«Яндекс-карты» или аналогичные приложения могут сильно выручить в городе. Подскажут, где самые большие пробки и примерные маршруты, чтобы их объехать.


Праздничный концерт

Сегодня Старый Новый Год и Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) предлагает отметить его с размахом – песням Монмартра и Парижа.

В 19:00 начнётся концерт «Старый Новый год по-французски» (6+). Маргарита Петрухина и Данил Ишков исполнят французский шансон и хиты эстрады.

829bcdd0a563d3d190466db734203a05.jpg

Маргарита Петрухина, липецкая Эдит Пиаф, победительница российского студенческого аналога евровидения

Юлианский Новый Год

Не менее празднично будет и в культурном пространстве Библиотека (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 стартует программа «Новый год по-юлиански» (12+).

6IWUr6Dwe-g.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Здесь будут исполнять рок-хиты отечественного и импортного производства, поп-музыка появившаяся и залетевшая в топы в ушедшем году и классика эстрады из СССР, 1090-х и 2000-х.

Не исторический спектакль

А чуть раньше – в 18:33 в «Библиотеку» покажут кукольный спектакль «Потешный театр Петра Первого» (0+).

mXHiO_dyShw.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Не просто представление, а - спектакль-мастер-класс по созданию самых наивных кукол и приключения императора Петра на Липецкой земле.

Вечеринка

Филиал ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 приглашает в 16:00 детей и подростков на вечеринку «В Старый Новый год» (6+). В программе викторины, конкурсы, чаепитие, дискотека.

Лепи, лепи

А библиотечно-информационный центр «Левобережный» (пр. Мира, 5) считает, что сегодняшний день идеален для повышения скиллов по лепке из глины и приглашает на соответствующий мастер-класс в 17:00 (6+).

oOqI5KqZBq4.jpg

Дяде Фёдору нужен кот. И Пёс!

А вы знаете, что в 10% компаний России сотрудников есть возможность брать с собой на работу домашних животных? По крайней мере, такую статистику приводит SuperJob.

_DSC208312.jpg

Агентство провело опрос, в котором выяснило, что 27% липчан поддержали бы идею приводить на работу «братьев наших меньших». Среди владельцев собак таких ещё больше – 43%.

Чем заняться по дороге на работу

Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире. В принципе, она таковой и остаётся, правда, читать стали меньше и в основном – по дороге на работу. SuperJob выяснил, что чтение является самым популярным времяпрепровождением для липчан по дороге на работу в личном или общественном транспорте, им увлечены 33% прошенных.

23.webp

На втором месте музыка - 15%. На третьем сон и просмотр новостей в интернете- по 14%. 9% заняты просмотром фильмов или сериалов. 7% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 5% листают соцсети. 4% играют в телефоне, 2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах.

Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.

Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

P.S. По субъективным впечатлениям автора количество читающих в автобусах сильно завышено.

Дорогие личане! Поздравляем вас со «старым» праздником! Надеемся, вы уже вошли в рабочий ритм и не испытываете дискомфорта. А для нормального ритма важны и так называемые информационные паузы – минуты, которые вы сможете уделить новостям на GOROD48. Наш сайт неспроста называют электронным именем Липецка: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
1
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru