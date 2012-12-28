На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в 13:20 на Воронежском шоссе в Липецке столкнулись три автомобиля: «Киа Сит» под управлением 63-летнего водителя, «Фольксваген Поло», за рулём которого был 56-летний мужчина, и «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя.— В столкновении пострадал 72-летний пассажир «Лады Гранты». По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. На месте работают сотрудники полиции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.