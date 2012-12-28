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На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший
Общество
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Общество
561
36 минут назад
1

На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу.

Сегодня в 13:20 на Воронежском шоссе в Липецке  столкнулись три автомобиля: «Киа Сит» под управлением 63-летнего водителя, «Фольксваген Поло», за рулём которого был 56-летний мужчина, и «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя.

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— В столкновении пострадал 72-летний пассажир «Лады Гранты». По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. На месте работают сотрудники полиции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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777
1 минуту назад
Едут на встречку ! Погода опять виновата?
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