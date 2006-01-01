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Спорт
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сегодня, 15:45
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Опять и в 2025: липецкие хоккеисты потерпели 23-е поражение с начала сезона
На этот раз до овертайма не хватило полутора минут.
У кого ещё пытаться отобрать очки, как не у «ювелиров»? Волжане идут на скромном 8-м месте в Восточной конференции – последнем дающем право выхода в плей-офф, правда, липчанам и до них – как до луны: у «Кристалла» 26 набранных очков, у «Липецка» - 0. Игры в Саратове в конце декабря прошлого года тоже завершились в пользу Саратова – 6:0 и 4:3.
Тем не менее, сегодня наша команда смогла дать бой соперникам – насколько могла, временами смотрелась сносно, а второй период и вовсе выиграла – 3:0! Но матчи состоят из трёх периодов, а по итогу мы имеем 23-е поражение в 23-й игре сезона.
«Липецк» продолжает попытки укрепить состав: очередным иногородним новичком стал 19-летний уроженец Старого Оскола защитник Семён Дейкин (23.05.2005, 186 см, 80 кг). Два сезона он выступал за «Прогресс» из Глазова, не хватающий звёзд с неба – 9-е место в Восточной конференции НМХЛ. Правда, и там играл через раз – принял участие в 10 матчах текущего сезона, отметился единственной голевой передачей. Летом парень пытался пробиться в «Брянск» (10-е место на «Западе»), но не прошёл в состав.
«Липецку» посчастливилось открыть счёт на 7-й минуте: отличилось второе звено – Александр Гнездюков забил с передач Даниила Зубакова и Максима Хрущёва. Но дальше всё пошло, как обычно: в воротах бессменного после перехода в «Липецк» голкипера Тимура Аглеева ещё до перерыва побывали две шайбы, которые в равных составах забросили Никита Червонцев (11-я минута) и будущий герой встречи Иван Краснов (20-я). О преимуществе «Кристалла» говорит не только счёт – 2:1 в его пользу, но и почти двукратное преимущество по количеству бросков в створ – 14-6.
А вот во втором отрезке «Липецк» заиграл – возможно, как никогда в сезоне. Илья Кравцов оформил «дубль» на 27-й и 38-й минутах в равных составах, а ассистировавший ему в обоих эпизодах Евгений Захаров за считанные секунды до сирены реализовал большинство, на перерыв «Липецк» ушёл лидером – 4:2.
Но, как говорится, раньше были времена, а теперь – мгновения. Всплеск в игре команды быстро закончился. И уже «Кристалл» в третьем периоде забросил ровно столько, чколько было необходимо для победы в основное время – три шайбы. А «Липецк» опять не сумел набрать даже одного очка. Краснов забил на 45-й и 59-й минутах, оформив «хет-трик», Леонид Чеканов – на 53-й: все голы в равенстве «Липецк» до овертайма не дотянул 1 минуту и 33 секунды…
Завтра в «Звездном» состоится повторная встреча. К слову, по протоколу на сегодняшней игре было 563 человека – т.е. три четверти всех мест пустовали.
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