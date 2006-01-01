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Опять и в 2025: липецкие хоккеисты потерпели 23-е поражение с начала сезона
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сегодня, 15:45
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Опять и в 2025: липецкие хоккеисты потерпели 23-е поражение с начала сезона

На этот раз до овертайма не хватило полутора минут.

В стартовом матче второго круга первенства НМХЛ и одновременно первой игре в 2025 году липецкие хоккеисты уступили на родном льду молодежному составу саратовского «Кристалла» - 4:5.

У кого ещё пытаться отобрать очки, как не у «ювелиров»? Волжане идут на скромном 8-м месте в Восточной конференции – последнем дающем право выхода в плей-офф, правда, липчанам и до них – как до луны: у «Кристалла» 26 набранных очков, у «Липецка» - 0. Игры в Саратове в конце декабря прошлого года тоже завершились в пользу Саратова – 6:0 и 4:3.

Тем не менее, сегодня наша команда смогла дать бой соперникам – насколько могла, временами смотрелась сносно, а второй период и вовсе выиграла – 3:0! Но матчи состоят из трёх периодов, а по итогу мы имеем 23-е поражение в 23-й игре сезона.

«Липецк» продолжает попытки укрепить состав: очередным иногородним новичком стал 19-летний уроженец Старого Оскола защитник Семён Дейкин (23.05.2005, 186 см, 80 кг). Два сезона он выступал за «Прогресс» из Глазова, не хватающий звёзд с неба – 9-е место в Восточной конференции НМХЛ. Правда, и там играл через раз – принял участие в 10 матчах текущего сезона, отметился единственной голевой передачей. Летом парень пытался пробиться в «Брянск» (10-е место на «Западе»), но не прошёл в состав.

«Липецку» посчастливилось открыть счёт на 7-й минуте: отличилось второе звено – Александр Гнездюков забил с передач Даниила Зубакова и Максима Хрущёва. Но дальше всё пошло, как обычно: в воротах бессменного после перехода в «Липецк» голкипера Тимура Аглеева ещё до перерыва побывали две шайбы, которые в равных составах забросили Никита Червонцев (11-я минута) и будущий герой встречи Иван Краснов (20-я). О преимуществе «Кристалла» говорит не только счёт – 2:1 в его пользу, но и почти двукратное преимущество по количеству бросков в створ – 14-6.

А вот во втором отрезке «Липецк» заиграл – возможно, как никогда в сезоне. Илья Кравцов оформил «дубль» на 27-й и 38-й минутах в равных составах, а ассистировавший ему в обоих эпизодах Евгений Захаров за считанные секунды до сирены реализовал большинство, на перерыв «Липецк» ушёл лидером – 4:2.

Но, как говорится, раньше были времена, а теперь – мгновения. Всплеск в игре команды быстро закончился. И уже «Кристалл» в третьем периоде забросил ровно столько, чколько было необходимо для победы в основное время – три шайбы. А «Липецк» опять не сумел набрать даже одного очка. Краснов забил на 45-й и 59-й минутах, оформив «хет-трик», Леонид Чеканов – на 53-й: все голы в равенстве «Липецк» до овертайма не дотянул 1 минуту и 33 секунды…

Завтра в «Звездном» состоится повторная встреча. К слову, по протоколу на сегодняшней игре было 563 человека – т.е. три четверти всех мест пустовали.
Хоккей
МХК «Липецк»
серия поражений
доколе?
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Ваш тренер
46 минут назад
Надо перейти на рыночные рельсы, и тогда сможем бороться за первое место в Золотой шайбе.
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Старый фанат
56 минут назад
Надо немного потерпеть и затянуть пояса. Уж Кубу и Бруней мы обыграем
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Хоккеист
сегодня, 17:54
Они делают вид что платят, мы делаем вид что играем. Как и все в этом городе.
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Р
сегодня, 18:12
Вы правы
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Саня
сегодня, 17:43
Шо опять продули?
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Ваш тренер
сегодня, 17:10
Пора заканчивать историю липецкого хоккея... Толку нет, и не будет.
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скуф
сегодня, 17:09
в третьем абзаце опечатка: период второй, а не третий.
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Логика
сегодня, 16:58
Тогда и рабочим на комбинате надо так платить. Что бы не обидно было.
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Надо
сегодня, 16:40
Оклад прожиточный минимум, премия по положительным результатам игры.
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Пешеход
сегодня, 17:12
Это вы про чью зарплату???
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