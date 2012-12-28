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В России
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вчера, 10:49
1

К 2030 году в РФ хотят снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

К 2030 году суммарная продолжительность временной нетрудоспособности взрослых россиян должна быть снижена на 15%.

Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, — передает РИА Новости.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%», — говорится в документе.

При этом за шесть лет планируется ежегодно снижать показатель на 1,5% — 2,5%. Согласно плану, сокращение продолжительности освобождения от работы должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда.

«Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — отмечается в документе.

Кроме того, план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием населения, для изучения и коррекции питания граждан, а также развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.
здоровье
нетрудоспособность
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Комментарии (1)

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Ксения
вчера, 14:36
Что же они такое курят.....?
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