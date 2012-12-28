Спорт
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вчера, 19:43
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Вторая потеря «Металлурга»
Главное, что интересует болельщиков – сколько ещё уйдёт футболистов основного состава.
По информации GOROD48, один из лидеров «сталеваров» не захотел опускаться вместе с командой в «дивизион «Б». И даже пригрозил, что повесит бутсы на гвоздь, если клуб его не отпустит.
В «Металлург» уроженец Ставрополя и воспитанник знаменитой Академии «Чертаново» переходил дважды. Сначала в 2022 году его арендовали на полгода, чтобы сохранить прописку в ФНЛ, а в прошлом году «Велик» вернулся в Липецк, заключив полноценный контракт. Правда, одна незадача: при нём «Металлург» вылетел из всех турниров: 2022 году – из «Лучшей лиги мира», в 2024 – из «Золота» и «Серебра».
При этом сам Великородный играл ярко и даже умудрился повысить свою трансферную стоимость. По оценке портала transfermarkt.world, год назад при переходе из «Челябинска» игрок стоил 100 тысяч евро, а сейчас – уже 175 тысяч.
Ранее футболист выступал за «Чертаново», «Долгопрудный», питерскую «Звезду», «Новосибирск» (ныне – «Сибирь»), «Челябинск». Но на данный момент, больше всего игр «вечный странник» провёл именно за «Металлург» - 45, больше всего забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи. О новом месте работы футболиста пока нет информации, в кулуарах чаще называют «Сибирь» и «Муром».
Напомним, что ранее команду покинул защитник Руслан Бабаян, но там ситуация была иной – футболист практически не играл, и клуб особо даже не пытался его удержать. .
Болельщиков интересует вопрос – сколько ключевых игроков потеряют «сталевары» за зиму. По нашей информации, ситуация не такая страшная. На двух футболистов положила глаз команда-сенсация-2024 миасское «Торпедо». Вопрос о переезде в Челябинскую область одного из полузащитников практически решён, а вот за второго уральцам предложили заплатить солидную компенсацию – в переговорах возникла пауза.
Больше трансфером на выход в «Металлурге» не ждут. Собираются остаться на местах Александр Кобзев, Никита Яворский, Иван Лапшов, Роман Ткачук, Илья Коротких, Дмитрий Пахомов, Егор Глухов, Сергей Гайдук, Антон Рощин – костяк у команды имеется.
К тренировкам «сталевары» приступят 21 января. На просмотр приедут кандидаты на усиление состава, способные решить главную задачу – вернуться в «Серебро» за один сезон.
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