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вчера, 19:43
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Вторая потеря «Металлурга»

Главное, что интересует болельщиков – сколько ещё уйдёт футболистов основного состава.

Сегодня липецкий «Металлург» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 24-летним полузащитником Дмитрием Великородным.

По информации GOROD48, один из лидеров «сталеваров» не захотел опускаться вместе с командой в «дивизион «Б». И даже пригрозил, что повесит бутсы на гвоздь, если клуб его не отпустит.

В «Металлург» уроженец Ставрополя и воспитанник знаменитой Академии «Чертаново» переходил дважды. Сначала в 2022 году его арендовали на полгода, чтобы сохранить прописку в ФНЛ, а в прошлом году «Велик» вернулся в Липецк, заключив полноценный контракт. Правда, одна незадача: при нём «Металлург» вылетел из всех турниров: 2022 году – из «Лучшей лиги мира», в 2024 – из «Золота» и «Серебра».

При этом сам Великородный играл ярко и даже умудрился повысить свою трансферную стоимость. По оценке портала transfermarkt.world, год назад при переходе из «Челябинска» игрок стоил 100 тысяч евро, а сейчас – уже 175 тысяч.

Ранее футболист выступал за «Чертаново», «Долгопрудный», питерскую «Звезду», «Новосибирск» (ныне – «Сибирь»), «Челябинск». Но на данный момент, больше всего игр «вечный странник» провёл именно за «Металлург» - 45, больше всего забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи. О новом месте работы футболиста пока нет информации, в кулуарах чаще называют «Сибирь» и «Муром».

Напомним, что ранее команду покинул защитник Руслан Бабаян, но там ситуация была иной – футболист практически не играл, и клуб особо даже не пытался его удержать. .

Болельщиков интересует вопрос – сколько ключевых игроков потеряют «сталевары» за зиму. По нашей информации, ситуация не такая страшная. На двух футболистов положила глаз команда-сенсация-2024 миасское «Торпедо». Вопрос о переезде в Челябинскую область одного из полузащитников практически решён, а вот за второго уральцам предложили заплатить солидную компенсацию – в переговорах возникла пауза.

Больше трансфером на выход в «Металлурге» не ждут. Собираются остаться на местах Александр Кобзев, Никита Яворский, Иван Лапшов, Роман Ткачук, Илья Коротких, Дмитрий Пахомов, Егор Глухов, Сергей Гайдук, Антон Рощин – костяк у команды имеется.

К тренировкам «сталевары» приступят 21 января. На просмотр приедут кандидаты на усиление состава, способные решить главную задачу – вернуться в «Серебро» за один сезон.
Футбол "Металлург"
Дмитрий Великородный
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Комментарии (2)

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Сначала новые
липецк
вчера, 23:14
а куда дальше падать?
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Болела
вчера, 22:45
Всег футболёров на стадион пламя, и пусть там играют до выхода в фнл
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