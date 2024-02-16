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56 минут назад

У Сергея Машнина теперь есть Велик

«Сталевары» вернули в команду технаря, бойца и трудягу. 

У липецкого «Металлурга» очередное приобретение: в команду перешёл 24-летний полузащитник «Челябинска» Дмитрий Великородный.

Новобранец появился сегодня в расположении команду в районе обеда. «Металлург» пригласил его даже без просмотра.
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Дмитрий Великородный с вещами в лобби отеля, где живут липецкие футболисты

Всё дело в том, что «Велик» раньше уже играл за «Металлург». Весной-2021 воспитанник знаменитой Академии «Чертаново» вместе со своими друзьями защитниками Алексеем Никитенковым и и Леонидом Герчиковым  выступал за «сталеваров» в ФНЛ – 12 матчей, 2 голевые передачи и отличные отзывы об игре.

Эту троицу «Металлург» арендовал у клуба Премьер-Лиги «Крылья Советов» (Самара), а затем неразлучная тройка поиграла ещё за «Звезду» из Санкт-Петербурга и «Челябинск». Сильнее получилось в «Звезде»: скромная команда второй лиги выбила пятерых (!) соперников из Кубка России, включая команды ФНЛ столичные «Велес» и «Родину», «КАМАЗ» (Набережные Челны) и выбыла только в четвертьфинале, уступив представителю элитного дивизиона  «Нижнему Новгороду» - 0:2.

В «Челябинске» Великородный был железным основным игроком, пропустил только один матч чемпионата – 17 игр, 1 гол, 1 результативная передача. Плюс два матча в Кубке России. 

Уральцы, как и «Металлург», вышли в «Золотую» подгруппу второй лиги, и зимой принялись сорить деньгами на трансферном рынке, приглашая футболистов даже из РПЛ. Так, на позицию Великородного в центре полузащиты пригласили Яна Казаева из «Балтики».

- «Челябинск» долго думал, стоит ли меня отпускать, - рассказал GOROD48 Дмитрий Великородный, - Решающим стало моё мнение. Я решил, что в «Металлурге» буду полезнее, получу больше игровой практики, и попросился в Липецк.

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Великородный – первый рабочий день в «Металлурге»

Контракт с «Металлургом» игрок заключил до лета 2025 года, т.е. проведёт в нашей команде остаток нынешнего чемпионата и весь сезон-2024/25.

— Герчикова с Никитенковым, конечно, лично мне будет не хватать на поле, - прокомментировал он распад знаменитой троицы. — Но прошлой весной я без них уже выступал за «Новосибирск». Такова футбольная жизнь. На прощание они пожелали мне удачи. Будем теперь соперниками.

Великородный против двух друзей сыграет 10 марта – в этот день уже во 2-м туре наша команда проведёт матч в Челябинске.

Появление сильного нового игрока в центре поля поставило вопрос о пребывании в команде техничного Даниила Тюменцева из «Чертаново», который на просмотре отлично зарекомендовал себя в контрольных играх с костромским «Спартаком» и омским «Иртышом». Как стало известно GOROD48, «Металлург» хочет оставить у себя и его. 

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Тюменцев тоже хорош — решил главный тренер Сергей Машнин 

При этом два игрока прежнего состава могут покинуть команду. 

Футбол
«Металлург»
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