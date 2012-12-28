Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Общество
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сегодня, 10:00
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Рассказываем, как грамотно и достойно провести предрождественский день.
Вновь открываем рубрику творчеством наших земляков. Супруги Евгений и Ольга Поляковы споют про Новый Год и Рождество.
Лёгкий мороз
Днём в Липецке от -2 до -4 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
Сочельник
У православных сегодня Сочельник – день, предшествующий рождественской ночи. В Сочельник принято делать уборку дома, а также следует посетить церковь, сходить на богослужение, исповедаться и совершить причастие. Храмы Липецка ночью ждут верующих на богослужение (6+).
Кроме того, на закате дети ходят по улицам, заходят в гости к соседям и поют коляду, тем самым желая хозяевам добра, богатства и благополучия. За это дети получают сладости и выпечку.
Ёлки, спектакли
Если вы не в курсе, то сегодня – понедельник, день тяжёлый. Хотя на каникулах – какая разница?
В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) опять пройдёт спектакль «Машенька и медведь» (0+), а после него – гулянье возле ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+). Начало в 10:00 и в 13:00.
А в государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) премьерный спектакль «По щучьему велению» (0+). Покажут в 11:00 и в 14:00.
Под открытым небом
Как обычно, резиденция Деда Мороза в Нижнем парке открыта с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).
Праздник «С верой в добро» (о+) продолжает кочевать по Липецку и сегодня в 12:00 пройдёт в детском парке «Сказка» (0+).
История игрушек. Ёлочных
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 12:00 пройдёт познавательный час «История елочной игрушки» (6+).
Вы узнаете, где и когда появилась первая стеклянная новогодняя игрушка и как менялись со временем елочные украшения, отражая время, в которое они были сделаны.
Вход свободный.
Рождественская игра
А в 14:00 в ЛОУНБ состоится интеллектуальная игра «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+).
Баттл по знаменитым повестям Николая Гоголя . Участникам предстоит узнать тайны экранизации повести «Ночь перед Рождеством», вспомнить тексты произведений Н. Гоголя и показать свои знания в музыкальном, танцевальном и других творческих турах.
Участие бесплатное.
Не поют, но показывают
В Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко) сегодня нет концертов, но зато работает выставка картин «Зимние истории « (6+).
Вы разом можете увидеть работы 12-ти местных живописцев, такая возможность выпадает не всегда. Авторы – Елена Смолеевская, Светлана Пастухова, Елена Зинина, Ирина Чемякина, Людмила Люрис, Юлия Косарева, Надежда Пехова, Марина Коврякова, Маргарита Трофимова, члены семья Дмитриевых - Владимир, Наталья, Татьяна.
Светлана Пастухова. фото vk.com
Самобытных взмахов кисти здесь предостаточно, что делает экспозицию весьма любопытной. Она будет работать всего до 15 января. Вход свободный.
Карьерный взлёт
Пора уже задумываться о выходе на работу, поэтому специалисты рекрутингового агентства hh.ru дали липчанам несколько советов, как совершить взлёт по служебной лестнице в новом году.
В первую очередь они советуют определить карьерную цель. Вы хотите работать в компании Х на должности У и получать N тысяч? Это и есть карьерная цель.
Далее изучите рынок вакансий по вашей профессии. Это поможет понять, какие навыки и какой опыт сегодня в цене. Также это неплохой способ определить, на какую заработную плату вы можете претендовать.
Проработайте базу полезных контактов. HR-специалисты, руководители и просто сотрудники интересных вам компаний, бывшие коллеги, однокурсники, члены профильных сообществ, кадровые агентства и так далее — поздравьте их с Новым годом, напомните о себе, возобновите или наладьте контакт, чтобы после праздников информировать их о своей готовности рассмотреть предложения.
Верьте в себя.
А ещё психологи советуют ответить самим себе на несколько вопросов
- С радостью ли я иду на работу?
- Соответствует ли работа моим ценностям?
- Хочу ли я совершенствоваться в том, чем занимаюсь?
- Могу ли я себя представить в этой профессии через 5, 10, 20 лет?
- Обладаю ли я необходимыми знаниями, умениями, навыками?
- Есть ли у меня возможность развития компетенций?
- Имею ли я доход, который позволяет мне достигать долгосрочные и краткосрочные цели?
- Есть ли у меня возможности увеличения дохода?
- Востребована ли моя профессия на рынке?
- Есть у моей профессии будущее или она относится к вымирающим?
Дорогие липчане! Желаем вас весёлого Сочельника, продолжения приятного отдыха и прекрасных новостей. Новости, как обычно, ждут вас на GOROD48 и в праздники. Достаточно пары-тройки визитов на известный сайт в течение дня, чтобы ничего не упускать из виду. Вроде бы предаётесь отдыху. А в тоже время – держите руку на пульсе событий – приятно же? Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
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