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сегодня, 18:13

«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую реку Дон по льду енотовидную собаку

Эти животные до сих пор в наших местах считаются экзотическими, хотя уже массово расплодилось

Рыбак Роман Мартынов снял на видео переходящую реку Дон в районе Задонска енотовидную собаку, сопровождая переправу животного по льду Дона словами: «Давай, дружище, домой чапай. Чапай, чапай!».

Енотовидная собака при этом хромает. Из диалога рыбаков можно понять, что она долго сидела на льду и они гадали – кто это, собака, щенок, или… рыбацкий ящик.

Рыбаки выразили надежду, что енотовидная собака «отживеет».

Енотовидные собаки в Липецкую область были завезены несколько десятков лет назад с Дальнего Востока и считаются в наших местах экзотами. Но они расплодились достаточно массово и, бывает, заходят в гости к людям. Так в 2021 году енотовидная собака забрела в детский сад №43 Липецка и ее пришлось охотинспекторам вытаскивать из технического приямка подвального помещения.

В нынешний зимний осенне-зимний сезон липецким охотникам разрешен отстрел енотовидной собаки без ограничений

Видео Романа Мартынова
енотовидная собака
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