Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую реку Дон по льду енотовидную собаку
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сегодня, 18:13
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую реку Дон по льду енотовидную собаку
Эти животные до сих пор в наших местах считаются экзотическими, хотя уже массово расплодилось
Енотовидная собака при этом хромает. Из диалога рыбаков можно понять, что она долго сидела на льду и они гадали – кто это, собака, щенок, или… рыбацкий ящик.
Рыбаки выразили надежду, что енотовидная собака «отживеет».
Енотовидные собаки в Липецкую область были завезены несколько десятков лет назад с Дальнего Востока и считаются в наших местах экзотами. Но они расплодились достаточно массово и, бывает, заходят в гости к людям. Так в 2021 году енотовидная собака забрела в детский сад №43 Липецка и ее пришлось охотинспекторам вытаскивать из технического приямка подвального помещения.
В нынешний зимний осенне-зимний сезон липецким охотникам разрешен отстрел енотовидной собаки без ограничений.
Видео Романа Мартынова
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