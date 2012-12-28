Вандалы поломали светильники у летней сцены липецкого театра кукол

Ремонт здания театра в 2021 году обошелся в 128 миллионов рублей.

В Липецком государственном театре кукол, очевидно, в новогоднюю ночь был аншлаг. Иначе как объяснить, что у летней сцены на его территории поломали систему освещения. На фотографии видно, что вандалы повалили установленные прямо на земле светильники.Получит оперативный комментарий по поводу случившегося не получилось – сегодня кукольный театр не работает. Свои двери он откроет завтра. Все 500-рублевые билеты на интерактивную программа у Елки «Новый Год с Котом Ученым» и спектакль «Машенька и медведь», кстати, проданы до 5 января.Напомним, что летнюю сцену на территории театра кукол открыли 7 июля 2023 года. Капремонт учреждения обошелся областному бюджету в 128 миллионов рублей. На эти средства обновили фасад здания, сцену, зрительный зал, в помещениях были заменены паркет, окна, двери, система отопления, смонтированы автоматическая система пожаротушения и система видеонаблюдения.