Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области ищут 16-летнюю девушку
Происшествия
Взрыв петарды в руке, ботинки ВСУ и нож в бедро
Происшествия
Дачный домик тушат пожарные
Происшествия
«Ауди» и «Киа» столкнулись на улице Терешковой в предновогодний вечер
Происшествия
Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Общество
Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик
Общество
В «Красном и Белом» укусили мальчика
Происшествия
В лобовом столкновении под Липецком погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
В новогоднюю ночь пройдут дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
GOROD48: с наступающим годом хороших новостей!
Общество
Читать все
В Липецкой области ищут 16-летнюю девушку
Происшествия
В «Красном и Белом» укусили мальчика
Происшествия
Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик
Общество
Взрыв петарды в руке, ботинки ВСУ и нож в бедро
Происшествия
Дачный домик тушат пожарные
Происшествия
В новогоднюю ночь пройдут дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
«Ауди» и «Киа» столкнулись на улице Терешковой в предновогодний вечер
Происшествия
В новогоднюю ночь над Липецкой областью наблюдали полярное сияние
Погода в Липецке
В Липецкой области продолжаются поиски пропавших девочки и женщины
Происшествия
В лобовом столкновении под Липецком погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
Читать все
Происшествия
433
28 минут назад

В Липецкой области продолжаются поиски пропавших девочки и женщины

38-летняя Татьяна Пронина (Можарова) таинственно исчезла еще 22 декабря, а 16-летняя Полина Коробкина — 28-го.

Сегодня в три часа ночи на страничке поискового отряда «Лиза Аллерт» появилось сообщение о том, что пропавшая 22 декабря 38-летняя липчанка Татьяна Пронина (Можарова) найдена.

L-OixCt0zlo.jpg

Однако это не так. О том, что поиски пропавшей женщины пока не дали результатов, GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Татьяна Пронина вышла из дома и не вернулась. Она была одета в зеленый пуховик, красную шапку, темные брюки и белые кроссовки.

Также продолжаются поиски 16-летней жительницы Усмани Полины Коробкиной, которая ушла из дома 28 декабря. Девочка была одета в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки. На ее левой кисти есть татуировка.

ltir51awx0dfi08qhfxvlyqzfo8vyn2w.webp
пропавшие без вести
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru