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Происшествия
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28 минут назад
В Липецкой области продолжаются поиски пропавших девочки и женщины
38-летняя Татьяна Пронина (Можарова) таинственно исчезла еще 22 декабря, а 16-летняя Полина Коробкина — 28-го.
Однако это не так. О том, что поиски пропавшей женщины пока не дали результатов, GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Татьяна Пронина вышла из дома и не вернулась. Она была одета в зеленый пуховик, красную шапку, темные брюки и белые кроссовки.
Также продолжаются поиски 16-летней жительницы Усмани Полины Коробкиной, которая ушла из дома 28 декабря. Девочка была одета в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки. На ее левой кисти есть татуировка.
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