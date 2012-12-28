Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Руководителя стройфирмы оштрафовали на 670 000 рублей за нарушение срока исполнения контракта
Спорт
106
41 минуту назад
3
Липчан зовут на «Забег обещаний»
Старт состоится в полдень, 1 января.
Судя по фотографиям ВКонтакте липчане обещают себе пробежать полумарафон, не жрать, быть хорошим мальчиком, никогда не сдаваться, быть звездой, много читать, жить в кайф, любить и быть любимой.
Для того, чтобы принять участие в новогоднем старте необходимо зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место старта. Чтобы создать праздничное настроенире, организаторы предлагают участникам прийти в карнавальных костумах.
Место встречи: у главного входа в Парк Победы, напротив остановки «24 микрорайон»
Забеги обещаний пройдут по всей России.
Фото: vk.com
0
0
0
0
0
Комментарии (3)