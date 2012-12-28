Стал известен диагноз третьего побитого в Ленино подростка

Перелома нет. У мальчика — ушиб носа.





Сегодня стал известен диагноз третьего мальчика. Ранее озвученное предположение о переломе носа не подтвердилось, у мальчика — ушиб носа. Ему прописали капли в нос в течение пяти дней и ограничение физических нагрузок на неделю.



— Вчера мы целый день провели у следователей СК. Нам дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено ли уголовное дело — родители пока не в курсе, — рассказал GOROD48 отец одного из подростков.

Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства конфликта между 32-летним кладовщиком и подростками в селе Ленино. Напомним, 27 декабря на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа трех мальчиков 13-14 лет избил мужчина.Как рассказал отец одного подростка, мальчики грелись в предбаннике магазина и слушали музыку, когда к ним подошел мужчина, работающий в том же здании, и начал их пинать. Мальчики выбежали на улицу, где получили еще.По версии второй стороны конфликта, мужчину спровоцировали сами подростки. Якобы в предбаннике магазина они пинали дверь склада с товаром и чиркали рядом с ней зажигалкой. Со слов работников здания, замечаний дети якобы не воспринимали и даже отвечали на них матом. У сотрудника склада, дверь которого пинали дети, в конце концов терпение лопнуло.Пострадавшие дети направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее все трое побывали в травмпункте областной детской больницы. Двоим диагностировали ушибы мягких тканей волосистости части головы.