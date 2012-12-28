Происшествия
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34 минуты назад
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Стал известен диагноз третьего побитого в Ленино подростка
Перелома нет. У мальчика — ушиб носа.
Как рассказал отец одного подростка, мальчики грелись в предбаннике магазина и слушали музыку, когда к ним подошел мужчина, работающий в том же здании, и начал их пинать. Мальчики выбежали на улицу, где получили еще.
По версии второй стороны конфликта, мужчину спровоцировали сами подростки. Якобы в предбаннике магазина они пинали дверь склада с товаром и чиркали рядом с ней зажигалкой. Со слов работников здания, замечаний дети якобы не воспринимали и даже отвечали на них матом. У сотрудника склада, дверь которого пинали дети, в конце концов терпение лопнуло.
Пострадавшие дети направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее все трое побывали в травмпункте областной детской больницы. Двоим диагностировали ушибы мягких тканей волосистости части головы.
— Вчера мы целый день провели у следователей СК. Нам дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено ли уголовное дело — родители пока не в курсе, — рассказал GOROD48 отец одного из подростков.
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