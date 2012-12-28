По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Спорт
88
50 минут назад
1
Липецкого тренера по мини-футболу признали лучшим в Суперлиге
И это с ним уже в третий раз!
Этой чести 55-летний специалист удостоился после того, как его команда на выезде обыграла лидера Суперлини «Норильский Никель» - 6:3. Игра получилась сенсационной: судьи не постеснялись удалить одного игрока хозяев и назначить в ворота местной команды три (!) 6-метровых пенальти, которые реализовал Денис Гуляйкин. Не часто в российском футзале/футболе встретишь такую суровость арбитров по отношению к местной команде.
Вероятно, это главная победа в новейшей истории команды
На следующий день хозяева взяли реванш - 4:0, но результат первого матча войдёт в историю. «Норникелю» поражение от липчан стоило места во главе турнирной таблицы: северян обошёл столичный КПРФ, который и будет встречать Новый год в отличном настроении.
Любопытно, что никто из липецких футболистов, творцов той «виктории» в сборную тура не попал, были отмечены заслуги только тренера.
Липецк не относится к лидерам Суперлиги и пока идёт даже вне зоны плей-офф – на 9-м месте. Но Алекберов уже в третий раз в сезоне становится «тренером тура». В 7-м туре он удостоился такой же чести после двух домашних побед своей команды над своих подопечных над новосибирским «Сибиряком» - 2:0 и 5:4. А в 5-м туре Алекберова отметили после двух выездных побед в Сыктывкаре над «Новой Генерацией» - 1:0 и 5:4. Тогда же в сборную тура попал и ивуарийский легионер липчан Янник Джилеру Сомплей, оформивший «хет-трик» во втором матче.
Темур Алекберов – один из пионеров мини-футбола в России. Как игрок, чемпион мира-1994 среди студентов, чемпион европы-1999. 7-кратный чемпион России в составе почти непобедимой в 1990-е столичной «Дины», в которой выступал бок о бок с «королём футзала XX века» Константином Ерёменко (1970 – 2010).
Тренировал столичное «Динамо», «Спартак» (Щёлково), «Ухту» и другие команды. С 2021 года в Липецке, вывел команду в Суперлигу, где она выступает второй сезон.
Фото МФК «Норильский Никель»и www.superliga.rfs.ru
0
0
0
0
0
Комментарии (1)