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50 минут назад
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Липецкого тренера по мини-футболу признали лучшим в Суперлиге

И это с ним уже в третий раз!

Главный тренер липецкой команды по мини-футболу Темур Алекберов вошёл в символическую сборную 13-го тура Суперлиги.

Этой чести 55-летний специалист удостоился после того, как его команда на выезде обыграла лидера Суперлини «Норильский Никель» - 6:3. Игра получилась сенсационной: судьи не постеснялись удалить одного игрока хозяев и назначить в ворота местной команды три (!) 6-метровых пенальти, которые реализовал Денис Гуляйкин. Не часто в российском футзале/футболе встретишь такую суровость арбитров по отношению к местной команде.

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Вероятно, это главная победа в новейшей истории команды

На следующий день хозяева взяли реванш - 4:0, но результат первого матча войдёт в историю. «Норникелю» поражение от липчан стоило места во главе турнирной таблицы: северян обошёл столичный КПРФ, который и будет встречать Новый год в отличном настроении.

Любопытно, что никто из липецких футболистов, творцов той «виктории» в сборную тура не попал, были отмечены заслуги только тренера.

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Липецк не относится к лидерам Суперлиги и пока идёт даже вне зоны плей-офф – на 9-м месте. Но Алекберов уже в третий раз в сезоне становится «тренером тура». В 7-м туре он удостоился такой же чести после двух домашних побед своей команды над своих подопечных над новосибирским «Сибиряком» - 2:0 и 5:4. А в 5-м туре Алекберова отметили после двух выездных побед в Сыктывкаре над «Новой Генерацией» - 1:0 и 5:4. Тогда же в сборную тура попал и ивуарийский легионер липчан Янник Джилеру Сомплей, оформивший «хет-трик» во втором матче.

Темур Алекберов – один из пионеров мини-футбола в России. Как игрок, чемпион мира-1994 среди студентов, чемпион европы-1999. 7-кратный чемпион России в составе почти непобедимой в 1990-е столичной «Дины», в которой выступал бок о бок с «королём футзала XX века» Константином Ерёменко (1970 – 2010).

Тренировал столичное «Динамо», «Спартак» (Щёлково), «Ухту» и другие команды. С 2021 года в Липецке, вывел команду в Суперлигу, где она выступает второй сезон.

Фото МФК «Норильский Никель»и www.superliga.rfs.ru
Мини-футбол
Темур Алекберов
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36 минут назад
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