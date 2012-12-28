Ночью Липецкой области угрожали беспилотники и ракеты

Красный уровень сняли под утро.

Ночью в Липецкой области несколько раз объявляли красный уровень в связи с угрозой атаки БПЛА и ракет. Ракетная опасность ночью вспыхивала дважды.Сейчас оперативные службы объявили об отбое высшего уровня тревоги.