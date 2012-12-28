55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Происшествия
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сегодня, 06:40
Ночью Липецкой области угрожали беспилотники и ракеты
Красный уровень сняли под утро.
Сейчас оперативные службы объявили об отбое высшего уровня тревоги.
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