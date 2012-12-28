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Происшествия
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сегодня, 07:17
В сарае хлевенца нашли банку с почти двумя килограммами пороха
А два бронебойных холощенных снаряда, металлические гильзу? ручку от гранаты и два приклада от винтовки Мосина мужчина сам добровольно выдал полицейским.
«В сентябре у хлевенца была обнаружена стеклянная банка с бездымным пироксилиновым порохом заводского изготовления массой 1766,28 грамма. Согласно заключению эксперта, этот порох относится к группе метательных взрывчатых веществ и предназначен для изготовления зарядов к огнестрельному оружию», — сообщает областное управление МВД.
Полицейским хлевенец заявил, что порох нашел. Во время следственных действий он добровольно выдал два бронебойных холощенных снаряда, металлическую гильзу и металлическую ручку от гранаты, два приклада от винтовки Мосина. Оказалось, что хлевенец увлекается поиском и коллекционированием подобных предметов. Теперь ему грозит от шести до восьми лет лишения свободы.
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