В сарае хлевенца нашли банку с почти двумя килограммами пороха

А два бронебойных холощенных снаряда, металлические гильзу? ручку от гранаты и два приклада от винтовки Мосина мужчина сам добровольно выдал полицейским.

56-летнего жителя Хлевенского округа обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ (по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Дело направлено в суд.«В сентябре у хлевенца была обнаружена стеклянная банка с бездымным пироксилиновым порохом заводского изготовления массой 1766,28 грамма. Согласно заключению эксперта, этот порох относится к группе метательных взрывчатых веществ и предназначен для изготовления зарядов к огнестрельному оружию», — сообщает областное управление МВД.Полицейским хлевенец заявил, что порох нашел. Во время следственных действий он добровольно выдал два бронебойных холощенных снаряда, металлическую гильзу и металлическую ручку от гранаты, два приклада от винтовки Мосина. Оказалось, что хлевенец увлекается поиском и коллекционированием подобных предметов. Теперь ему грозит от шести до восьми лет лишения свободы.