В Липецкой области опять красный уровень

Из-за угрозы БПЛА дети не могут идти в школу.

В 7:43 оперативные службы вновь объявили о красном уровне воздушной угрозы на территории Липецкой области.Граждан просят сохранять спокойствие, по возможности спрятаться в безопасном месте. При этом занятия в школах и других учебных заведениях не могут начаться до отбоя тревоги.