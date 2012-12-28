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Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Происшествия
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сегодня, 07:52
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В Липецкой области опять красный уровень
Из-за угрозы БПЛА дети не могут идти в школу.
Граждан просят сохранять спокойствие, по возможности спрятаться в безопасном месте. При этом занятия в школах и других учебных заведениях не могут начаться до отбоя тревоги.
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