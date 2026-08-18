Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство

Программа четверга - фильмы, спектакли, открытие концертного сезона.

Как ни крути, а лету всегда придёт конец – даже если оно вспыхнуло в октябре. Днём в Липецке станет прохладнее – от +15 до +17 градусов, пройдёт и небольшой дождь.













– ул. Вермишева, 5а, 9, 10, 16а, 16б, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 26, 28, 29, 31;

– пер. Кочубея, 1.









– Садоводчество «Ударник».













Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Охотникам, получившим лицензию, можно отстрелить зайца-русака, бобра и куницу по одному за сутки, но не более двух за сезон. При этом норма не зависит от района области, она одна и распространяется на всю территорию региона.









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт концерт «Хармс, абсурд и контрабас» (12+).









В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого состоится закрытие XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи». Последними свой спектакль покажут артисты столичного театра «Школа современного искусства» по произведению Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» (12+).









В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится торжественное открытие нового творческого сезона (6+).













Фото vk.ru/public216351705









В ролях: Сергей Жуков, Ника Жукова, Влад Прохоров.





В ролях: Рассел Кроу, Итан Хоук, Джулия Джонс.





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