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Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Общество
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55 минут назад
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Программа четверга - фильмы, спектакли, открытие концертного сезона.
Как ни крути, а лету всегда придёт конец – даже если оно вспыхнуло в октябре. Днём в Липецке станет прохладнее – от +15 до +17 градусов, пройдёт и небольшой дождь.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Вермишева, 5а, 9, 10, 16а, 16б, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 26, 28, 29, 31;– ул. Комсомольская, 22;
– ул. Космонавтов, 42/1, 42/2, 44/1, 44/3, 44б, 46, 46/1, 46/4, 48/1, 50, 52, 54, 56/2, 56/3, 56а, 58, 58/2, 58/3, 62/1;
– ул. Котовского, 19, 23;
– ул. Титова, 10, 15;
– ул. Школьная, 24;
– пер. Кочубея, 1.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Верхней, Вильямса, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, Киевской, Кирова, К. ЛИбкхнета, Ковалёва, Комсомольской, Котовского, Крымской 1–й, Крымской 2–й, Куйбышева, П. Лумумбы, Пархоменко, Пригородной, Производственной, Радищева, Репина, Римского–Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Сурикова, Шмидта, Школьной, Энтузиастов, переулов Верещагина, В. Дубинина,.
Отключение света
С 8:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Поселковая, 1а;
– Садоводчество «Ударник».
С9:00 до 17:00 проведут в потёмках:
– ул. Ковалева, 115;
– ул. Фурманова.
С 10:00 до 16:00 пропадёт напряжение в розетках:
– ул. Тельмана, 164.
Пробки
Машин на улицах стало меньше, но заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс-картами».
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Начало охотничьего сезона
С сегодняшнего дня в Липецкой области стартует сезон охоты на пушного зверя, который продлится до 13 февраля 2027 года.
Охотникам, получившим лицензию, можно отстрелить зайца-русака, бобра и куницу по одному за сутки, но не более двух за сезон. При этом норма не зависит от района области, она одна и распространяется на всю территорию региона.
На занесённого в Красную книгу Липецкой области зайца-беляка охота запрещена.
Лесных хорей, енотовидных собак, ондатр, горностаев, ласок, американских норок и водяных полёвок можно убивать сколько угодно при наличии разрешения охотнадзора Липецкой области. А за каждую застреленную рыжую лисицу охотникам положена ещё и премия от липецкой ветеринарной службы.
Концерт дня
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт концерт «Хармс, абсурд и контрабас» (12+).
Открытие сезона открытии сезона Липецкого академического русского оркестра, бывшего оркестра русских народных инструментов (дирижёр Василий Моиссенко). В первом отделении – «Техника бессмертия» современного компотизтора Дениса Хорова. Это крупный музыкальный цикл, вдохновленный идеями русского космизма, редкий пример современной академической музыки, которая не пытается «оглушить» слушателя авангардными приемами, а скорее приглашает его в состояние глубокой медитативной рефлексии.
Во втором отделении известный музыкант Михаил Дзюдзе, исполнит «Концерт для балалайки-контрабаса с абсурдом» по произведениям Даниила Хармса, написанный композитором Рустамом Сагдиевым в стилистике гротеска, иронии и абсурда. Партию сопрано исполнит солистка Липецкой филармонии Наталья Теслина.
Без возраста
В 13:00 в библиотеке им. И. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) выступит вокальный коллектив Городского дома ветеранов «Возраста нет» (12+).
Фото vk.ru/biblioteka_bunina
Любимые мелодии и хорошее настроение. Вход свободный.
Закрытие фестиваля
В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого состоится закрытие XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи». Последними свой спектакль покажут артисты столичного театра «Школа современного искусства» по произведению Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» (12+).
История, как ловкая дама, первая в провинциальном городке Мордасове, пытается выдать красавицу дочь за старого и богатого князя, была написана Ф. М. Достоевским после долгого творческого перерыва, связанного с пребыванием в Омском каторжном остроге, а затем и на военной службе в Семипалатинске. Изначально у автора был замысел написать не повесть, а пьесу: сохранились черновики с подробными ремарками. Возможно, именно этот факт объясняет яркую театральность произведения, насыщенность образов и подробные описания.
Открытие сезона
В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится торжественное открытие нового творческого сезона (6+).
Фото vk.ru/public216351705
Выступление местных артистов – певцов, танцоров и т.д. Вход свободный.
Итоговая читка
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится итоговая читка пьесы артистами-любителями (12+).
В течение почти месяца желающие изучали мастерство театрального слова, развивали дикцию и навыки декламации, чтобы сегодня представить свои успехи друг другу и всем зрителям.
Фото Дмитрий Учкина. vk.ru/vprachechnuyu
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, с наиболее любопытными мы вас познакомим.
«Битва моторов». Россия, 2026. Приключения. Режиссёр Илья Малявин (12+).
Блокбастер о пионерах российского автомобилестроения. Гонщик и инженер в начале XX века собираются участвовать в ралли Монте-Карло
В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
Спустя 30 лет после начала истории группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о своей молодости — первой любви, первых больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене.
В ролях: Сергей Жуков, Ника Жукова, Влад Прохоров.
«До последнего грамма». США, Германия, 2026. Боевик, приключения, криминал. Режиссёр Падрейк МакКинли (18+)
Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.
В ролях: Рассел Кроу, Итан Хоук, Джулия Джонс.
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