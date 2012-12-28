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сегодня, 10:48
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Жительницу Грязей мошенники обманули на 700 000 рублей

Она пыталась заработать на инвестициях.

26 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя жительница Грязей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина с сентября по конец декабря пыталась заработать на инвестициях. В результате она перевела мошенникам 700 000 рублей. Вчера инвестор одумалась и пришла в полицию.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
19 минут назад
Люди с ума посходили,в 69 лет не контролировать себя -это явно не нормально,неужели уже не обратимые процессы в голове произошли или она жила с ними всю жизнь?
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Внушаемый
47 минут назад
Ну, инвесторам точно деньги некуда девать ! Ну,69 лет ,Куда еще богатеть ! Вместо обоев на стены клеить !
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