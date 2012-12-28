Жительницу Грязей мошенники обманули на 700 000 рублей

Она пыталась заработать на инвестициях.

26 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя жительница Грязей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина с сентября по конец декабря пыталась заработать на инвестициях. В результате она перевела мошенникам 700 000 рублей. Вчера инвестор одумалась и пришла в полицию.