Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
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сегодня, 10:48
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Жительницу Грязей мошенники обманули на 700 000 рублей
Она пыталась заработать на инвестициях.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина с сентября по конец декабря пыталась заработать на инвестициях. В результате она перевела мошенникам 700 000 рублей. Вчера инвестор одумалась и пришла в полицию.
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