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27 минут назад

В Липецкой области за неделю подорожали куры, подсолнечное масло и яйца

Лидерами подорожания на прошлой неделе в Липецкой области остались огурцы, которые прибавили в цене больше 6%. Также заметно выросли цены на подсолнечное и сливочное масло, охлажденных и мороженых кур, соль, яйца и сыр. Подешевели сметана, творог и картофель. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 17 по 23 декабря) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали огурцы (+6,21%) — третью неделю они остаются лидерами по росту цены. Среди плодоовощной продукции инфляция коснулась также помидор (+2,17%), капусты (+1,04%), свеклы (+1,69%), яблок (+1,55%). Продолжили расти цены на кур мороженых и охлажденных – за неделю цена на них подскочила на 1,17%. Подсолнечное масло прибавило в цене сразу 3,05%, сливочное подорожало на 1,96%. Увеличились цены на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,02% и 0,8% соответственно), сыр (+1,52%), яйца (+1,68%), соль (+2,36%), пшеничную муку (+1,12%), рис (+1,08%), макаронные изделия в целом (+1,23%). Менее одного процента подорожали рыба, сахар, чай, пшено, гречка, вермишель, водка. 

В перечне подешевевших продуктов по итогам прошлой недели оказались маргарин, сметана, творог, овощные консервы для детского питания, картофель, лук, морковь. Не изменились цены на говядину, свинину, баранину, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали мужские носки (+1,88%), стиральный порошок (+1,31%), детские подгузники (+1,42%). Менее одного процента выросли цены на туалетное мыло, зубные щетки, сухие корма для животных. Подешевели за неделю женские эластичные колготки и шампунь. Не изменились цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, хозяйственное мыло, зубную пасту, сигареты с фильтром, спички, туалетную бумагу. 


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