Сегодня в Липецке: игрушки из ваты, липчане конфликтуют на работе с коллегами и начальством

Представляем информационную картину наступившего дня.

В Липецке от 0 до -2 градусов, без существенных осадков, утром и днем туман.











С 8:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице . Катукова, 32, 32а, 36.















С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях останутся без электричества жители улиц 2-й Садовой, 547; -го Мая, 20, 22, 22а; А.Г. Кочеткова; Бабушкина, Бардина; Баумана; Водной; Д.Бедного, 2, 66а; Зегеля, 1; К. Булавина; Курчатова; М.И. Неделина, 19, 27, 29, 31, 31а, 33, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 55;Семенова-Тян-Шанского; Тамбовской; Третьякова; площади Заводской; переулков Болотникова; Войнич; Ермака; Кулибина, 10; Ракетном; Тёплом; Щепкина.









Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 18:30 на музыкальный вечер.









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает на спектакль «Приключения Незнайки» (6+).













Любимая взрослыми и детьми история начнётся в 11:00.

Ваты всем





Вопрос о том, как наряднее украсить ёлку не стоит для тех, кто владеет ватой. Всему научат в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). В 13:00 здесь пройдёт мастер-класс «Ватная игрушка на ёлку» (6+).









Если уж окажетесь в «Модном месте», то обратите внимание и на выставку «Игрушки в технике вязаний» (6+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto



Каждый пятый житель Липецка в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством, признались работающие граждане в опросе SuperJob.













«Последний ронин». Россия, 2024. Фантастика. Режиссёр Макс Шишкин (18+)

В ролях: Юрий Колоконьников, Диана Енакаева, Тихон Жизневский.





«Быть лучше: История Робби Уильямса». США, Австалия, 2024. Биография. Режиссёр Майкл Грейси (16+)









Дорогие липчане! Все мы дорабатываем последние дни в 2024 году и готовимся к новогодним праздникам. Но при этом не нужно упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить на информационной лентой легко – она непрерывно крутится на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.

С 10:00 и до конца ремонта с удобствами расстанутся жители домов на улицах Авиационной, 2а; П. Осипенко 10/1, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22/5, 22/6; Тельмана, 88. В это же время придётся терпеть и жителям частного сектора на улицах 30 лет Октября, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, проездах Ф. Лузана, Шишкина.Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности их объехать.В концерте «Музыка на закате»выступят Ксюша Бер, Саша Горшкова и Ирина Карачурина. Вход - любая бумажная купюра.Вату выдадут на месте.Автором работ является талантливая ученица СШ № 59 Маргарита Худякова, которой всего 12 лет. А по работам юной мастерицы и не скажешь!Выяснилось, что чаще всего ругань на работе поднимают мужчины, а самый конфликтный возраст – 35-45 лет. О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей.Следует ли увольняться в случае серьезного конфликта с руководителем? 38% экономически активных горожан считают, что да, 32% — нет. Больше сторонников разрыва трудовых отношений — среди мужчин. Больше всего же уверенных в том, что следует расставаться с работодателем, — среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.По факту за последний год сменил работу каждый четвертый инициатор конфликтов с коллегами, 13% объектов нападок со стороны сослуживцев. Споры с руководством приводят к разрыву трудовых отношений чаще: покинули компанию 32% зачинщиков конфликтов с начальством и 25% работников, с которыми рассорились сами руководители.Как обычно, по четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с последними новинками года.Россия, 2024. Мультфильм, семейный. Режиссёры Константин Феоктистов, Дарина ШмидтУже 6-я часть популярной франшизы, на этот раз по щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.Никита Ефремов, Михаил Боярский, Александр Боярский.В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. Но однажды судьба сводит Ронин со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного... диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру...Дэймон Херриман, Элисон Стедман, Стив Пембертон.