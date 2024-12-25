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Происшествия
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59 минут назад
40-летний мужчина погиб во время пожара на летней кухне
А в Липецке из-за подгоревшей пищи пострадала 85-летняя липчанка.
В тот же день в Лебедяни сгорела терраса жилого дома, а Липецком СНТ «Тракторостроитель 1» — садовый дом. Также пожарные дважды тушили мусорные контейнеры — в Ельце и Липецке, а вот мусор на лестничной площадке в пятиэтажке на улице Звездной областного центра жильцы потушили сами.
Уже ночью 25 декабря в пятиэтажке на улице Папина в Липецке из-за подгоревшей пищи пострадала 85-летняя женщина. Также липецкие пожарные помогли тамбовским коллегам потушить резервуары с дизельным топливом в Мичуринском районе.
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