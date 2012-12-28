Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Происшествия
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сегодня, 16:59
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69-летний мужчина поехал за запчастями и пропал
Родные Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области.
Родные Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области в его розыске. Связаться с ними можно по телефону +7 906 685 08 74.
Александр Проходцов был одет в рабочую одежду. Уехал на автомобиле «Шевроле Нива» золотистого цвета с синим капотом.
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