69-летний мужчина поехал за запчастями и пропал

Родные Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области.



23 декабря пропал без вести 69-летний житель Лебедяни Александр Проходцов. Около трех часов дня он отправился на своем автомобиле «Шевроле Нива» с улицы Энергетиков за запчастями и перестал выходить на связь. В магазине, как выяснилось, его не видели.Родные Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области в его розыске. Связаться с ними можно по телефону +7 906 685 08 74.Александр Проходцов был одет в рабочую одежду. Уехал на автомобиле «Шевроле Нива» золотистого цвета с синим капотом.