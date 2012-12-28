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2279
сегодня, 16:59
8

69-летний мужчина поехал за запчастями и пропал

Родные  Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области.

23 декабря пропал без вести 69-летний житель Лебедяни Александр Проходцов. Около трех часов дня он отправился на своем автомобиле «Шевроле Нива» с улицы Энергетиков за запчастями и перестал выходить на связь. В магазине, как выяснилось, его не видели.

Родные Александра Проходцова обратились в полицию и просят помощи жителей области в его розыске. Связаться с ними можно по телефону +7 906 685 08 74.

Александр Проходцов был одет в рабочую одежду. Уехал на автомобиле «Шевроле Нива» золотистого цвета с синим капотом. 

пропавшие без вести
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
И
44 минуты назад
Каждый о других судит по себе! А помочь слабо!?
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невероятный факт
сегодня, 18:04
знаю много случаев, когда в загул уходят, на связь не выходят, а потом домой с бесстыжими глазами являются и родным претензии предъявляют, что ославили на весь белый свет..... Не волнуйтесь- погуляет, деньги закончатся , домой явится.
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Где-то рядом
сегодня, 17:39
Ну человек может один заблудиться, но машина не иголка....
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ОДИН ГОЛОС
сегодня, 17:28
ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ВИЛИО КАМЕРЫ В ГОРОДЕ И ВЫЕЗДЕ ИЗ ГОРОДА ЭТО ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПРОЕХАТЬ ПО ГАРАЖАМ ГОРОДА И ТРЕТЬЕ ПРОБЕЙТЕ ТЕЛЕФОН ГЕОЛОКАЦИЯ
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1
сегодня, 17:52
Будь сделано!
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Внушаемый
сегодня, 17:18
Лебедянь не Елец, как можно пропасть человеку с документами на сутки ? Непонятно !
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Викентий
сегодня, 17:15
Загулял видать щас многие уже начали отмечать новый год нагуляется сам вернётся
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Экстрасенс
сегодня, 17:13
По глазам вижу, что у любовницы.
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