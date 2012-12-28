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Общество
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26 минут назад
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METRO судится с «РВК – Липецк» из-за рукотворной реки
Река из чистой водопроводной воды разлилась в Липецке еще весной прошлого года.
«Напор воды в системе пожаротушения ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» снижен и может не обеспечить необходимые условия для тушения пожара в случае его возникновения. Колодец находится вплотную к проезжей части дороги, по которой производится поставка продукции в торговый центр, в связи с утечкой проезд затруднен. Утечка влечет высокую вероятность вымывания грунта из-под асфальтобетонного основания и его провала, как следствие повреждение транспортных средств, риск нанесения вреда здоровью людей и т.д», — перечислила проблемы управляющая гипермаркетом компания.
В заявлении в арбитраж также говорится, что ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» неоднократно обращалось к «РВК Липецк» с просьбой устранить утечку, но этого сделано не было.
О реке, начинающейся из колодца, GOROD48 рассказывал в начале декабря. Тогда пресс-служба «РВК – Липецк» сообщила редакции, что сети на территории гипермаркета, не числятся на балансе ресурсоснабжающей организации. В компании METRO на запрос GOROD48 ответили, что водопроводная сеть на участке магазина принадлежит «РВК – Липецк». Рукотворную реку даже обсуждали на последней сессии горсовета, но вопрос зашел в тупик.
Липецкий арбитраж принял иск ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» к рассмотрению, но получил ходатайство от «РВК Липецк» об отложении судебного разбирательства в связи с возможным мирным урегулированием спора.
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