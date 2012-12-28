Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях

За роскошный букет 34-летний мужчина заплатил переводом самому себе.



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Грязинские полицейские раскрыли дело о мошенничестве при покупке цветов. Клиент заказал у цветочницы 101 розу, но большую часть денег за букет женщина не получила.Оказалось, что покупатель перевел продавщице вместо 32 300 рублей только 3300 рублей, о чем она сразу же и ему и сообщила. Тогда романтик с криминальными наклонностями перевел 29 000 рублей с одного своего банковского счета на другой, показал цветочнице чек о проведенной оплате и спешно удалился. Спустя некоторое время, не обнаружив поступления денег, продавщица заявила об инциденте в полицию.По подозрению в мошенничестве задержан 34-летний житель Грязей, сообщили в областном управлении МВД. Он во всем признался и возместил продавщице ущерб. А букет мужчина подарил знакомой.