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1802
сегодня, 08:45
9

Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях

За роскошный букет 34-летний мужчина заплатил переводом самому себе. 

Грязинские полицейские раскрыли дело о мошенничестве при покупке цветов. Клиент заказал у цветочницы 101 розу, но большую часть денег за букет женщина не получила.

Оказалось, что покупатель перевел продавщице вместо 32 300 рублей только 3300 рублей, о чем она сразу же и ему и сообщила. Тогда романтик с криминальными наклонностями перевел 29 000 рублей с одного своего банковского счета на другой, показал цветочнице чек о проведенной оплате и спешно удалился. Спустя некоторое время, не обнаружив поступления денег, продавщица заявила об инциденте в полицию.

По подозрению в мошенничестве задержан 34-летний житель Грязей, сообщили в областном управлении МВД. Он во всем признался и возместил продавщице ущерб. А букет мужчина подарил знакомой. 

мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
бухгалтер
3 минуты назад
Что то не сходится,323 рубля за розу.....?????
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аналитик
15 минут назад
Стало быть розы куплены для дамы . потом и ее облапошит на деньги . таким веры нет
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Викторм
15 минут назад
Вообще, не очень понимаю как они всё это доказывали...
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Алеша
37 минут назад
А переводить деньги за товар на карту законно?? попахивает уклонением от налогов...........
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Житель
53 минуты назад
На цветах маржа хорошая
Ответить
Может ошибся
сегодня, 09:38
человек, кто от этого застрахован
Ответить
Умный
50 минут назад
Сам такой?
Ответить
Да
сегодня, 09:10
Он просто захотел отдохнуть в одном известном месте.
Ответить
Надо же
сегодня, 09:08
Какой романтичный мужчина. Жаль только, что за чужой счёт. Спасибо полицейским, что спасли ограбленную им женщину.
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