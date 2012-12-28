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Погода в Липецке
947
сегодня, 17:00
8

В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 1 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди, мокрый снег и снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 1-6 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -2 до +3 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, мокрый снег и снег. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.
Погода
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Комментарии (8)

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Пенсионер
сегодня, 19:47
Пусть в мэрии молят бога что плюсовая температура и не перемёрзнут трубы в раскопках и весь город не останется без воды и отопления ! Ситуация на данный момент в городе чрезвычайная но никто не чешется .
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Житель
сегодня, 19:35
Какое настроение ,о чем вы ?
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Лена
сегодня, 19:17
А я боюсь морозов,залилась обычной водой,перепутала,со мной бывает,я же белочка!
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К
сегодня, 18:46
Чему радуетесь народ? Что вы есть будете? Зима без снега оставит без урожая и новогоднего настроения!
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Костья
сегодня, 19:28
Я подобные бредни уже читал, например от лены. Мол, без снега не будет урожая, цены вырастут. Но, в прошлом году снега было выше крыши, а с урожаем и ценами что? Урожай - так себе, цены - выше крыши. И, еще раз, это все со снегом выше крыши.
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Житель
сегодня, 18:21
Ну и хорошо что так ,пусть зима будет теплой ,и снег не нужен ! Красота !
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Костья
сегодня, 17:55
А я не боюсь морозов,залился незамерзайкой из ларька.
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Propaganda
сегодня, 17:02
Оттепель сожрала весь снег,новый год будет зеленым?
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