В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 1 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди, мокрый снег и снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 1-6 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, мокрый снег и снег. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.