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Происшествия
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10 минут назад
На «Обходе ЛТЗ» после ДТП загорелся автомобиль
Авария произошла во вторник вечером
«После столкновения один из автомобилей загорелся. В тушении возгорания участвовали трое пожарных, задействован один автомобиль. Пострадал в аварии один человек, он передан медикам», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
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