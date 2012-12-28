На «Обходе ЛТЗ» после ДТП загорелся автомобиль

Авария произошла во вторник вечером

В вашем браузере отключен JavaScript

17 декабря около полуночи на дороге «Обход ЛТЗ» столкнулись два автомобиля.«После столкновения один из автомобилей загорелся. В тушении возгорания участвовали трое пожарных, задействован один автомобиль. Пострадал в аварии один человек, он передан медикам», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.