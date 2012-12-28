Сегодня в Липецке: первый утренник, Дед Мороз без мешка, но с карманами – липчане считают лучшим подарком деньги

Информационная картина наступившего дня.

В Липецке заметно похолодает. Днём температура от -4 до -6 градусов, а ближе к вечеру столбик термометра опустится до – 11. Пройдёт небольшой снег.









С 9:00 до 12:00 в связи с ремонтом оставят без электричества дома на улицах Ангарской,. 1, 31в, 31г, 31д; Взлетной, 4: Коттеджной, 6, 8, 10, 12; Маргелова д. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Металлистов, 4в; в переулках Лирическом, 5, 7; Серебряном, 2; а с 9:00 до 19:00 – на улицах Агрономической, 1;В.Музыки; Гагарина, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4; Опытной,. 1, 6, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 25, 26, 27; проездах Боевом, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30; Трубном, 1: в садоводчестве «Березка», 533.









Уже в фойе перед нею трио «Аранель», в состав которого входят Артур Кочарян (виолончель), Анжела Уварова (флейта), Елена Пушко (гобой), исполнят музыку Г.Ф. Генделя, И. Пахельбеля и Г.Ф. Телемана.









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) начинает свои знаменитые новогодние представления. В 10:00 юным зрителям покажут спектакль «Корабль счастья» (0+), после окончания которого возле праздничной ёлочки состоится утренник «Новый год с котом учёным»( 0+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает на спектакль «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).











Зрители увидят более 70 произведений 20 художников из фондов Художественного музея и Липецкого областного краеведческого музея. Скульптурные работы созданы в период с 1960 по 2022 годы.











Культурное пространство «Библиотека» 9ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:04 на вечер настольных игр (12+).









Спонтанно делают новогодние покупки 25;липчан.









За то, чтобы не разделять детей по национальному признаку высказались всего 10%. Они же и вспомнили, что школы как раз и открыты для того, чтобы учиться.









В промежутке с 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов погрузятся во мрак дома на улицах Береговой; Волжской; Дорожной, 8; Зареченской, 44, 7; Земной, 14; Инженерной; Кленовой, Леваневского, 24, 52; Пляжной; Санитарной. 1; Фурманова, 3, 21.Плановых отключений холодной воды сегодня не предвидится.Проблемных участков дорог в городе хватает с раннего утра. «Яндекс-карты» или аналогичные приложения предупредят о заторах и по возможности подскажут, как их объехать.Необычную форму общения со зрителями придумали в Липецкой государственной филармонии. В 19:00 в концертном зале «Унион» начнётся лекция известного искусствоведа Андрея Ломоносова из цикла «Столицы мировой культуры», сегодня пойдёт речь о БерлинеНо это будет самая музыкальная лекция в истории!Выступление учёного мужа предварит демонстрация на большом экране концерта для гобоя и струнных до минор Генделя в исполнении Государственного академического камерного оркестра России (дирижёр и солист Алексей Уткин). А уже после лекции олисты филармонии, лауреаты международных конкурсов, музыканты-виртуозы Андрей Карпий (фортепиано) и Максим Аникеев (аккордеон) исполнят для вас сочинения И.С. Баха и Ф. Шуберта.Для школьников и студентов вход бесплатный.Главные герои пьесы М.Камолетти, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...Спектакль сегодня покажут дважды – в 13:00 и в 18:30.В 16:00 в музее Современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) торжественно откроют новую выставку «Белый-белый день»Вход на открытие свободный. Выставка продолжит работу до 15 апреля. Музей работает ежедневно, кроме воскресенья и понедельника с 11:00 до 20:00, перерыв – с 13:00 до 14:00.Приходить можно поодиночке или целыми компаниями. Даже если вы не имеете играть и не знаете правил, всему научат на месте.Сейчас самое время озаботиться покупкой новогодних подарков. Согласно опросу SuperJob, 22% липчан приобретают подарки за 2-3 недели до праздника, 15% - за месяц.Есть даже такие, кто «сюрпризы от Дедушки Мороза» приобретает за несколько месяцев до Нового года.При этом выяснилась любопытная тенденция: 23% липчан ничего не покупают, в частности потому, что на новогодний праздник предпочитают дарить деньги. Почти каждый четвёртый!65% липчан в опросе SuperJob высказались в поддержку законопроекта, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Аргументы просты: «Пусть учат язык и знают наши традиции». Правда, есть и те, кто считают, «Для таких деток нужно открывать отдельные школы».К слову, неплохо было бы перед поступлением в учебное заведение или на работу экзаменовать на знание родного языка и местных жителей – тех, которые «с Липецка», «с Сокола» и т.д. Им бы тоже русский подучить.