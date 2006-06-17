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сегодня, 18:00

Новички задерживаются на месяц – МХК «Липецк» продолжает карусель с составом

Местных игроков в команде-аутсайдере становится всё меньше.

Очередные изменения произошли в составе МХК «Липецк».

Ранее старший тренер Сергей Рыбин сетовал, что одной из наиболее проблемных в команде является вратарская линия. В результате сегодня стало известно о переходе в Липецк уроженца Лениногорска и воспитанника местного «Нефтяника» Тимура Аглеева (17.06.2006, 187 см, 75 кг).

Голкипер в начале этого сезона числился в заявке пермского МХК «Молот», выступающего на более высоком уровне, чем «Липецк» - в основном турнире Молодёжной хоккейной лиги. Но настораживает факт, что в прежнем клубе Аглеев вчистую проиграл конкуренцию и в официальных матчах не выходил на лед ни разу.

После его прихода клуб указал на дверь одному из своих вратарей – Михаилу Хвалову. Уроженец Санкт-Петербурга, летом перебравшийся в нашу команду из системы яровлавского «Локомотива», в 10-ти играх пропустил 66 шайб.

Пополнили команду защитник Егор Логвин (29.06.2006, 194 см, 84 кг), который в текущем сезоне в 14-ти матчах за нововоронежский «Протон» набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3» и нападающий воспитанник подмосковного «Витязя» Даниил Шадский. Последний начинал сезон в «Брянске» и играл не очень результативно: в 9-ти встречах всего 1 (1+0) очко.

Любопытно, что Логвина самая весёлая пресс-служба в липецком спорте, которая пытается изображать деятельность в МХК «Липецк», в своих соцсетях представила, как… вратаря.

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Доверять информации в клубных соцсетях, пожалуй, не стоит. Ещё один перл в коллекцию тотального профанизма

И по традиции «Липецк» расстался с группой хоккеистов. Помимо Хвалова это защитник Станислав Сергушин (в итоге у него 5 матчей за нашу команду без результативных действий и «-8»), нападающий Савелий Зайцев (6 игр, 0+3 очка и "-6"). Оба хоккеиста перешли в «Липецк» в середине ноября и задержались в команде всего около месяца, т.е. клуб сам продемонстрировал «качество» своей трансферной политики.

Выставили из команды и 17-летнего защитника Никиту Крашевского. У него тоже не Бог весть какая статистика: 16 матчей, 1+2 очка, «-12», но паренёк является воспитанником липецкого хоккея, одним из тех, на кого у нас собирались делать ставку даже в ущерб результату. Местных игроков в «Липецке» становится всё меньше.

… А вот результаты не улучшаются. Сегодня команда отправилась в заключительное выездное турне года по маршруту Пенза-Саратов. Ближайшая игра с пензенским «Дизелистом» уже завтра. Это последний шанс «Липецка» одержать хотя бы одну победу до Нового Года. Пока клубный антирекорд растёт с каждой игрой: в 18-ти матчах 18 поражений.
Хоккей
МХК «Липецк»
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